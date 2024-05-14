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Mengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi

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Mengen'de, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde orman işçilerine yönelik düzenlenen üretim ve standardizasyon eğitimi, işçilere kesim teknikleri ve iş güvenliği konularında önemli bilgiler sundu. Detaylar için tıklayın.

Mengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi mask
Mengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi
Mengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi
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Bolu'dan Mengen'e Özel Eğitim 08 Mayıs 2024 tarihinde Mengen Orman İşletmesi, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün katılımıyla önemli bir eğitim etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen'in başkanlığında gerçekleşen bu eğitim, orman işçilerinin üretim teknikleri ve iş güvenliği konularında bilgilendirilmesini amaçladı.

Mengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi

Eğitimin ilk aşaması

Mengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi

Kesim Teknikleri ve İş Güvenliği Gökçesu Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen eğitimin birinci bölümünde, katılımcılara doğru ağaç kesme teknikleri gösterildi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde alınması gereken önlemler ve uygulanacak standartlar hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Bu bölümde, karşılaşılan sorunlar katılımcılarla tartışılarak çözüm yolları arandı.

Standardizasyon ve ölçüm teknikleriMengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi

Öğleden sonra Mengen Gökçesu Orman Emvali Deposu'nda devam eden eğitimin ikinci kısmı, standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlemlerine odaklandı. Burada, üretimde görevli şef ve memurlara, malzemelerin doğru sınıflandırılması ve ölçüm teknikleri konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.

2024 yılı hedefleri ve takvim uyumuMengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi

Eğitimde, 2024 yılı için belirlenen üretim programları ve iş termin planlarının takvime uygun şekilde uygulanması vurgulandı. Katılımcılara, planlanan tüm işlemlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gereken tedbirlerin alınması gerektiği hatırlatıldı.

Kazasız bir yıl için temennilerMengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi

Eğitim, katılımcıların kazasız bir yıl geçirmeleri temennisiyle sona erdi. Bu temenni, orman işletmelerinde güvenli çalışma ortamlarının önemini ve iş güvenliğine verilen önceliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Mengen Orman İşletmesi'nde güvenli ve verimli çalışmaMengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi

Mengen Orman İşletmesi'nde düzenlenen bu eğitim, bölgedeki orman işçilerinin üretim ve standardizasyon konularında daha bilinçli ve donanımlı hale gelmelerini sağladı. Aynı zamanda, iş güvenliği eğitimlerinin de sık sık tekrarlanmasının önemini vurguladı.Mengen'de orman işçilerine yönelik üretim ve standardizasyon eğitimi gerçekleştirildi

# eğitim

14 May 2024 - 11:00 - Güncel

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