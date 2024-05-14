Memleketin ayıları rahat durmuyor; her gün yeni bir ayı vakası ile karşılaşılıyor

Yavru ayı başını belaya soktu

Edinilen bilgiye göre; köylüler kuyu içine düşen yavru ayıyı görünce yavruyu kurtarmak için çalışma başlattı. Köylüler yavru ayıyı yaklaşamaya korkunca buldukları halatı yavru ayının boynuna geçirdi. Daha sonra yavru ayıyı halat ile girdiği kuyudan çıkardı. Kuyudan yavru ayıyı çıkaran köylüler bu sefer yavru ayının boynuna geçirdikleri halatı çıkarmak için ter döktüler. Yavru ayının boynundaki ipi binbir zorlukla çıkaran köylüler yavru ayıyı tekrar doğaya bıraktı. Yavru ayının boynuna geçirilen halattan kurtulmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Yaralı ayı Jandarmayı seferber etti

Araba çarpması sonrası yaralandıktan sora gecenin karanlığında ormana kaçıp dere yatağında mahsur kalan genç ayı, ekiplerin 24 saat süren nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Yaralı halde kaçmadık yer bırakmayan ayı, metrelerce derinlikteki vadinin dibinde jandarma ve DKMP ekipleri tarafından kıstırılınca veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı. 100 kilo olduğu tahmin edilen erkek ayı, ekipler tarafından urgan yardımıyla yukarıya taşındı. Urgan yardımıyla dere yatağından Jandarma ve DKMP ekipleri tarafından yukarıya taşınan 100 kiloluk ayı, DKMP ekiplerinin getirdiği kafese konularak araçla Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Yaralı ayının buradaki tedavisinin ardından Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüleceği, tedavi sürecine burada devam edileceği öğrenildi.

Yaralı şahinin yardımına jandarmalar yetişti

Amasya’nın Taşova ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri yolda buldukları yaralı şahinin yardımına yetişti. Altınlı köyü civarında devriye esnasında yol kenarında bir kuşun yattığını gören Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıl Şahin olduğunu anladıkları kuşu araçlarına alıp karargaha götürdü. Bitkin halindeki kuşu besleyip su veren ekipler, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine teslim ettiler.