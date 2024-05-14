Kış lastikleri yazın kullanılır mı? Uzmanlardan yaz lastiklerine geçiş çağrısı! Yaz lastikleri için alışveriş ipuçları ve fiyat bilgileri

Yaz Lastiklerine Geçişin Zamanı Geldi

Yaz aylarının yaklaşması, kış lastiklerinin değiştirilme zamanının geldiğini işaret ediyor. Uzmanlar, sürüş güvenliği, araç performansı ve yakıt verimliliği konularında ciddi faydalar sağlayan yaz lastiklerine geçiş yapılmasını öneriyorlar. Kış lastikleri, 7 derecenin altında etkili bir performans sunmak üzere tasarlanmışken, yaz aylarında bu lastiklerin özelliklerini yitirdiği ve güvenlik açısından risk oluşturduğu biliniyor.

Kış Lastiklerinin Yaz Aylarında Kullanılmasının Riskleri

Kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılması, araç hakimiyeti ve yol tutuşunu olumsuz etkileyebilir, fren mesafesinin uzamasına sebep olabilir. Lastikcim.com Genel Müdürü Ahmet Erkan, sürücülerin Nisan ayı itibariyle yaz lastiklerine geçmelerinin önemine dikkat çekiyor. Erkan, bu değişimin hem can hem de mal kaybını önleyeceğini vurguluyor. Ayrıca, kış lastiklerinin yaz aylarında erken aşınmasına ve lastik ömrünün kısalmasına yol açtığını belirtiyor.

Araç Performansı ve Yakıt Verimliliği İçin Optimal Seçim: Yaz Lastikleri

Yaz lastikleri, sıcak hava koşullarında daha üstün performans ve daha uzun ömür sunar. Bu lastikler, sıcak havalarda daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak araç güvenliğini artırır. Ayrıca, düşük yuvarlanma direnci sayesinde yakıt tasarrufu da sağlarlar. Uzmanlar, tüm lastiklerin mevsimine uygun olarak değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Lastik Seçimi ve Bakımında Doğru Adres: Lastikcim.com

Lastikcim.com, sürücülerin araçlarına uygun lastikleri kolayca bulabilmeleri için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Site, aracın marka ve modeline göre uygun lastikleri sıralayarak kullanıcıların doğru ürüne ulaşmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, site üzerinden yapılan alışverişlerde montaj noktalarında rot ve far ayarı gibi ek hizmetler de sunuluyor.

Lastik Fiyatlarında Gözlemlenen Artış

Son dönemde lastik fiyatlarında yaşanan artış, sürücülerin bütçelerini zorluyor. Ortalama olarak, dört adet lastik değişiminin maliyeti 9 bin lira ile 13 bin lira arasında değişmektedir. Lastik işletmecisi Bahadır Caniklioğlu, hem montaj hem de lastik maliyetlerinin arttığını ve yaklaşan bayram öncesinde yoğunluk beklendiğini ifade ediyor.