Hastaneye binlerce liralık cihazları bağışladılar

Bolu’ya eğitim ve sağlık alanında 147 eser kazandıran iş adamı İzzet Baysal’ın vakfı bağışlarına devam ediyor. İzzet Baysal Vakfı tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, yaklaşık değeri 500 bin lira olan 1 adet Skopi(x-ray) ve 2 adet Ultrason cihazı bağışı yapıldı. Hastane Yönetimi tarafından teslim alınan cihazlar, İzzet Baysal Vakfı Yöneticileri ve Mütevelli Heyeti tarafından bugün cihazların hizmete başlatıldığı alanlarda değerlendirildi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hastane Yönetimi olarak İzzet Baysal’ı rahmet ve minnetle anıyor, İzzet Baysal Vakfı Başkanımız Ahmet Baysal Beyefendiye sağlıklı günler dileyerek tüm yönetim ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.