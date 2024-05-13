Spina bifida hastası Melih'E akülü araç sürprizi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Melih Yılmaz’a doğuştan Spina bifida (Ayrık Omurga Hastalığı) teşhisi konuldu. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren ve belden aşağısını hareket ettiremeyen 13 yaşındaki Yılmaz’ın, akülü araç ihtiyacını tespit eden Bolu Engelliler ve Kimsesizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Ulaş, Mudurnu ilçesine geldi. Akülü araç hediyesiyle gelen dernek üyeleri Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu ile 7’nci sınıf öğrencisinin akülü aracını teslim etti. Akülü aracına kavuşan Melih Yılmaz’ın sevinci yürekleri ısıttı.
Bolu Engelliler Kimsesizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Ulaş, “Melih kardeşimizin aracını teslim ettik. Allah güle güle binmeyi nasip etsin. Daha nice engelli çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.