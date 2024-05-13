Bolu İzzet Baysal Şükran Günleri'nde unutulmaz yürüyüş etkinliği!

Bolu, her yıl olduğu gibi bu Mayıs ayında da İzzet Baysal Şükran Günleri'ne ev sahipliği yaptı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşmeye aday "Babamızdan Atamıza Halk Yürüyüşü", 10-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler serisinin en dikkat çekenlerinden biri oldu. Yaklaşık 850 kişinin katılımıyla 7.1 kilometrelik bu özel yürüyüş, Bolu'nun doğal güzellikleri arasında unutulmaz anlar yaşattı.

Yürüyüşe doğru ilk adımlar

Yürüyüş, AİBÜ Gölköy Kampüsü'nde, İzzet Baysal'ın anıt mezarı başında toplanan kalabalık bir grupla başladı. Bolu Belediyesi Mezarlıklar Müdürü'nün okuduğu dua ile başlayan etkinlik, saat 10:15'te, Süleyman Özdoğan'ın öncülüğünde ve Osman Teoman'ın artçılığında yürüyüşe koyuldu.

Kimler katıldı?

Etkinlik, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Serin, Rektör Vekili Hüsamettin Gündüz, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Yamaner gibi önemli isimlerin yanı sıra, gençlerden yaşlılara, öğrencilerden yerel halka kadar geniş bir katılımcı yelpazesini bir araya getirdi.

Etkinliklerle dolu bir rota

Gölköy Kampüsü'nden şehir merkezine doğru devam eden yürüyüş, Kasaplar Köyü'nde verilen on dakikalık mola ile renklendi. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği sportif aktiviteler, yürüyüşe ayrı bir dinamizm kattı. Ayrıca, marşlar eşliğinde İzzet Baysal'ın öğütlerinin anlatıldığı bu mola, katılımcılar için motivasyon kaynağı oldu.

Yürüyüşün simge ismi

Yürüyüşün belki de en renkli siması, dört yaşındaki Yiğit Erk oldu. Çocuk arabasıyla katılan Yiğit, etkinliğe neşe katarken, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Coşkulu final

7.1 kilometrelik parkurun sonunda, katılımcılar 725 rakımlı Anıtpark'ta toplandı. Burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlik, duygusal anlarla sona erdi.

Hem fiziksel hem manevi birliktelik

Bolu'nun kültürel ve sosyal yaşamına değer katan bu yürüyüş, hem fiziksel hem de manevi bir birliktelik örneği sergiledi. Bolu Kent Konseyi tarafından organize edilen ve ilk kez gerçekleştirilen Babamızdan Atamıza Halk Yürüyüşü, gelecek yıllarda da devam etmesi bekleniyor.