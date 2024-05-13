Geredespor – Aladağspor play-out maçı ne zaman, saat kaçta?

Bolu'nun futbol tutkunu, 16 Mayıs Perşembe günü, Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesine tanıklık edecek. Geredespor ve Aladağspor, BAL'da oynamak için kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Aladağspor'un lig performansı
Aladağspor, Bolu Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de gösterdiği üstün performans ile dikkat çekiyor. Hiç mağlubiyet yaşamadan ve sadece iki beraberlikle ligi lider tamamlayan Aladağspor, BAL yükselme maçında Geredespor'un rakibi olacak. Takım, istikrarlı oyunu ve skor kabiliyeti ile taraftarlarını heyecanlandırmayı başarıyor.
Geredespor'un ligdeki yolculuğu
Bölgesel Amatör Lig'deki yerini korumak isteyen Geredespor, 6. Gurup'ta topladığı 45 puanla ligi yedinci sırada tamamladı. 26 karşılaşmada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde eden Geredespor, kritik maçta Aladağspor ile karşılaşacak. Geredespor, bu zorlu mücadelede sahadan galip ayrılarak BAL'da kalmayı hedefliyor.
Taraftar desteği ve Boluspor maçı
Bolu Atatürk Stadyumu'nda yapılacak olan maç için tribünler, iki takımın taraftarlarına özel olarak ayrıldı. Kapalı tribün Aladağspor, maraton tribün ise Geredespor taraftarlarına tahsis edildi. Aynı gün, Boluspor'un da Bodrumspor ile 1. Lig play-off mücadelesi var. Boluspor, saat 17.00'de Bodrum deplasmanında sahaya çıkacak.
Kritik maç öncesi beklentiler
Bu kritik maç, hem Geredespor hem de Aladağspor için bir dönüm noktası niteliğinde. Kazanan takım yeni sezonda BAL'da mücadele etme şansını elde edecek. Futbol analistleri, Aladağspor'un ligdeki etkileyici performansını ve Geredespor'un istikrar arayışını değerlendirerek, çekişmeli bir mücadele öngörüyorlar.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aşağı Aladağlı - Gerede maçı farklı kazanır.
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.