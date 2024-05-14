14 May 2024 - 09:25- Güncel G:

Bolu'da toplu ulaşıma yapılan zam büyük tepki topladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’da ulaşıma yapılan yüzde 63’lük zam, üniversite öğrencilerini ayaklandırdı. Yağmur altında yaptıkları eylemle zamma tepki gösteren öğrenciler, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü.

Bolu'da toplu ulaşıma yapılan zam büyük tepki topladı! mask
Bolu'da toplu ulaşıma yapılan zam büyük tepki topladı!
Bolu'da toplu ulaşıma yapılan zam büyük tepki topladı!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine Bolu Belediyesi Mayıs ayı 2. oturumunda özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapıldı. Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan yüzde 63 zamla 18 liraya çıktı. Taksilerde ise açılış ücreti 40 lira olarak belirlendi. Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi.

Bolu'da toplu ulaşıma yapılan zam büyük tepki topladı!

Yağmur altında yürüdüler

Bolu'da toplu ulaşıma yapılan zam büyük tepki topladı!

Öğrenci biletlerine yapılan yüzde 63’lük zamma tepki gösteren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, Valilik Meydanı’nda toplandı. Kalabalık öğrenci grubu, sağanak yağış altında sloganlarla Bolu Belediyesi binasının önüne kadar yürüdü. Grup adına belediye binası önünde açıklama yapan Gazetecilik Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Orçun Akyol ve Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Zeynep Dinç, zamların geri alınmasını talep etti. ‘Öğrenci burada başkan nerede’ sloganları atan gençler, belediyeden bir yetkili ile görüşmeden alandan ayrılmayacaklarını belirtti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, öğrenciler arasından seçilen iki temsilci öğrenci ile görüştü.
Bolu'da toplu ulaşıma yapılan zam büyük tepki topladı!


2014 yılında Bolu Belediyesi’ne bağlı özel halk otobüslerinin kiralanarak özel firmalara verildiğini ifade eden Başkan Özcan, “Otobüsler bizim olsa zarar etmeyi göze alarak zam yapmayız ama maalesef halk otobüsleri zamanında özelleştirilmiş. Ben sizleri Şoförler Odası, belediye temsilcisi ve özel halk otobüslerinden yetkililerle görüştüreyim ve size zammın gerekçesini açıklasınlar. Eğer yine ikna olmazsanız ben sizinle tekrar görüşüp, gerekirse konuyu Belediye Meclisine tekrar taşımaya söz veriyorum” diye konuştu.

# belediye, açıklama, Bolu Belediyesi, bolu belediye başkanı, İZZET BAYSAL

14 May 2024 - 09:25 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mustafa - Bu kadar zam halk içinde, öğrenci içinde gerçekten zulüm.

Hele hele, abonmanı olmayanlara iki binişlik ve normal tarifenin iki katına satılması tamamen adaletsizlik.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 09:57

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL