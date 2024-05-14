Mayıs'ın ortasında sağanak kar!

Bolu genelinde gün boyunca aralıklarla yağmur etkili oldu. Yüksek kesimlerde ise yağmur daha sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 köyün yaylası olan Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları’nda etkili olan kısa süreli kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede 5 santimetrelik bir kar kalınlığı oluştu.





