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Ramazan Çelik Bolu'ya yeni bir düğün şarkısı yaptı… Gelin Damat Oynasın…

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Bolu'nun sevilen yerel sanatçısı Ramazan Çelik, yeni klibi "Gelin Damat Oynasın" ile düğün sezonunu renklendiriyor. Klibi, YHD Düğün Fotoğrafçısı çekti ve Bolu'daki düğünlerde yeni bir hit olması bekleniyor.

Ramazan Çelik Bolu'ya yeni bir düğün şarkısı yaptı… Gelin Damat Oynasın… mask
Ramazan Çelik Bolu'ya yeni bir düğün şarkısı yaptı… Gelin Damat Oynasın…
Ramazan Çelik Bolu'ya yeni bir düğün şarkısı yaptı… Gelin Damat Oynasın…
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Ramazan Çelik yeni klibiyle Bolu’yu coşturuyor

Ramazan Çelik Bolu'ya yeni bir düğün şarkısı yaptı… Gelin Damat Oynasın…

Bolu'nun tanınmış sanatçısı Ramazan Çelik, son projesiyle yine gündemde. Yeni klibi "Gelin Damat Oynasın" şimdiden yerel halk arasında büyük beğeni topladı. Çelik, bu klibiyle geleneksel Türk düğünlerine modern bir yorum katıyor ve Bolulular'ı dans pistine çekmeyi hedefliyor.

YHD Düğün Fotoğrafçısı imzası

Bolu'daki popüler YHD Düğün Fotoğrafçılığı stüdyosu, Çelik'in bu özel projesinde kamera arkasına geçti. Profesyonel çekim teknikleri ve yaratıcı görsel efektlerle donatılmış klibi, sanatçının enerjisini ve kına gecesi temasını başarıyla yansıtıyor.

Klip nasıl çekildi?Ramazan Çelik Bolu'ya yeni bir düğün şarkısı yaptı… Gelin Damat Oynasın…

Klip çekimleri, Bolu’da düğün salonunda gerçekleşti. Yasemin Hanımın gelin, Buğra Kalyoncu'nun ise damat olarak yer aldığı video, gerçek bir düğün atmosferini ekranlara taşıyor. İkilinin uyumu ve klipteki doğal performansları, izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı.

"Gelin Damat Oynasın" türküsünün hikayesi

Ramazan Çelik'in "Gelin Damat Oynasın" adlı eseri, bir gelinin kına gecesinde yaşadıklarını anlatıyor. Türkü, geleneksel Türk düğünlerinde yaşanan coşkuyu ve duygusal anları melodik bir dille ifade ediyor. Şarkı, hem sözleriyle hem de melodisiyle düğünlerde unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Bolulular ne diyor?

Bolu'da yaşayanlar, Çelik’in yeni klibini ve türküsünü çok sevdiklerini dile getiriyor. Klibin yayınlanmasıyla birlikte, "Gelin Damat Oynasın"ın düğünlerde sıkça çalınan bir parça olacağını ve Bolu düğünlerinin vazgeçilmezi haline geleceğini söylüyorlar.

Gelecek projelerRamazan Çelik Bolu'ya yeni bir düğün şarkısı yaptı… Gelin Damat Oynasın…

Ramazan Çelik, bu klibin başarısından güç alarak, gelecek projeler için de kolları sıvadı. Sanatçı, yerel müziği daha geniş kitlelere taşıma misyonuyla yeni çalışmalar yapmaya ve Bolu kültürünü Türkiye genelinde tanıtmaya devam edecek.

Bolu'da kültür ve sanat

Ramazan Çelik’in çalışmaları, Bolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir parçası olarak görülüyor. Sanatçının yeni ve eski eserleri, Bolu’yu sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin müzikal mirasıyla da tanıtmaya yardımcı oluyor. Bu tür projeler, yerel sanatın ve kültürün korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

# Türk, Türkiye

14 May 2024 - 10:30 - Güncel

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