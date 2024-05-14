14 May 2024 - 12:30- Güncel G:

Yeni Düzenleme: Araçlarda Taşıt Tanıma Birimi Zorunluluğu Başlıyor!

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Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 30 milyon araç için önemli bir düzenleme yolda. 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında, her aracın yakıt deposuna 'Taşıt Tanıma Birimi' (TTB) takılması zorunlu hale gelecek.

Yeni Düzenleme: Araçlarda Taşıt Tanıma Birimi Zorunluluğu Başlıyor! mask
Yeni Düzenleme: Araçlarda Taşıt Tanıma Birimi Zorunluluğu Başlıyor!
Yeni Düzenleme: Araçlarda Taşıt Tanıma Birimi Zorunluluğu Başlıyor!
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Bu yeni sistem sayesinde, akaryakıt istasyonlarında elle yapılan plaka kaydı tarih olacak ve yakıt dolum işlemleri otomatikleşecek. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu sürecin yönetiminde öncü rol oynayacak ve araç montaj firmalarına yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Yeni Düzenleme: Araçlarda Taşıt Tanıma Birimi Zorunluluğu Başlıyor!

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Nedir?

Yeni Düzenleme: Araçlarda Taşıt Tanıma Birimi Zorunluluğu Başlıyor!

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, Türkiye'deki tüm araçlara entegre edilmesi gereken bir teknoloji olup, akaryakıt alımlarını ve vergi toplama işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Sistem, araçların yakıt depolarına monte edilen TTB ile akaryakıt pompalarındaki 'Taşıt Tanıma Okuyucu' cihazları aracılığıyla araç plakalarını dijital olarak tespit edecek. Bu veri, Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz’a aktarılarak, yakıt faturalarının otomatik olarak düzenlenmesini sağlayacak.

Taşıt Tanıma Birimi'nin FaydalarıYeni Düzenleme: Araçlarda Taşıt Tanıma Birimi Zorunluluğu Başlıyor!

TTB sayesinde, akaryakıt istasyonlarında yapılan elle plaka kayıtlarının yerini otomatik sistemler alacak, bu da zaman tasarrufu sağlayacak ve hatalı faturalandırmanın önüne geçecektir. Ayrıca, araç yakıt depolarına entegre edilen bu cihazlar, herhangi bir sökme işlemi durumunda devre dışı bırakılacak ve yeniden montaj gerektirecek. Araç sahipliği veya plaka bilgilerinde meydana gelecek herhangi bir değişiklik durumunda da yeni bir TTB takılması zorunlu olacak.

Geleceğe Yönelik AdımlarYeni Düzenleme: Araçlarda Taşıt Tanıma Birimi Zorunluluğu Başlıyor!

31 Aralık 2024'e kadar tüm ticari araçlara TTB takılması zorunlu kılınmışken, akaryakıt istasyonu işletmecileri de yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesine Taşıt Tanıma Okuyucu cihazı eklemekle yükümlü olacaklar. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sektör temsilcileriyle düzenli toplantılar yaparak UTTS'nin aktif hale getirilmesi için iş birliğini artırma çabasında.

Bu önemli değişikliklerle, Türkiye'nin trafik ve akaryakıt yönetimi alanında önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Taşıt sahipleri ve sektör profesyonelleri için bu yeni düzenlemelerin yarattığı fırsatlar ve zorluklar, yakın gelecekte daha da belirgin hale gelecek.

# eğitim, Türkiye, vergi

14 May 2024 - 12:30 - Güncel

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