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Gerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat

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Bal üretiminin başladığı bölgelerde arıcılar, glikoz ve aromatik maddelerle üretilen ürünlere dikkat çekerek, gerçek balın maliyetinin 200 TL olduğunu, 300 TL'nin altında satılan hiçbir ürünün bal olmadığına vurgu yapıp vatandaşları uyardı.

Gerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat mask
Gerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat
Gerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat
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Arıcılar bal üretimi için kovanlarını doğaya çıkarttı. Yaklaşık 2 aydır kovanlarını baharın yaşandığı bölgelere taşıyarak üretime geçen arıcılar hasada hazırlanıyor. Çiçek balının hasat öncesinde uyarıda bulunan arıcılar, bazı marketlerde bal adı altına ucuza satılan ürünlerin glikozla yapay olarak yapıldığını ve bal olmadığına değinerek vatandaşları bilgilendirdi.

Gerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat

50- 100 liraya bal olmazGerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat

Mesleklerinin kanayan yarası haline gelen durumla ilgili konuşan Arıcı Adem Kurt, "Ne yazık ki biz raflarda 850 gram ile 1 kilogram arasında bal adı altında ürünler 49-50 TL'ye satıldığını görüyoruz. Bunların bal ile hiçbir alakası yoktur. Bu sene balın üreticiye maliyeti 200 TL'nin altında değil" dedi.Gerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat

Arıcılar olarak şu an da üretim için sahada aralıksız olarak faaliyetlerine devam ettiğine değinen Adem Kurt, bu sene sezondan da umutlu olduklarını kaydetti. Ciddi anlamda kanaya yaralarının ve üretim şevklerini kıran bal adı altında glikoz ile üretilen ürünler olduğu konusunda uyarıda bulunan Başkan Kurt, gelecekte bu durumun mesleklerinin önüne geçebileceğini ve arıcılığın yok olmasıyla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

Tüketicinin sağlığıyla oynuyorlarGerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat

"Ne yazık ki raflarda bal adı altında satılan arıcılık ve balla hiç alakası olmayan ürünler var" diyen Kurt," Bunlar tamamen hiçbir arı görmeden fabrika ortamında glikoz olarak tabir ettiğimiz ürünlerin içine aromatik madde konularak yapay olarak elde ediliyor. Hiçbir şekilde arıyla alakası yoktur. Bununla ilgili bakanlığımız önlemler almaya çalışıyor ama yeterli değil. Biraz daha acil ve caydırıcı cezaların olduğu bir döneme geçilmesi gerekiyor. Bunlar hem arıcılığı tehdit ediyor hem de tüketicinin sağlığıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.

300 TL altında satılan ürünün balla alakası yokturGerçek balın maliyeti 300 TL, Bal bu fiyatın altında satılıyorsa dikkat

Sadece balın kavanoza dolum maliyetinin 25-30 TL aralığında olduğuna vurgu yapan Kurt, " Ne yazık ki biz raflarda 850 gram ile 1 kilogram arasında bal adı altında ürünler 49-50 TL'ye satıldığını görüyoruz. Bunların bal ile hiçbir alakası yoktur. Biz 2023 yılında balın toptan maliyetini çıkardık. O tarihte 125-130 TL bandında bir üretim maliyeti çıkarmıştık. Bu sene 1 kilogram balın üreticiye maliyeti 200 TL'den aşağı değildir. Piyasada 300 TL altında satılıyorsa bunun gerçek balla hiç bir alakası yoktur. Tüketicilerimize tavsiyemiz gerçek bal alacaklarsa mutlaka üretici birlikleri ve üreticiler üzerinden ulaşmalarını tavsiye ederim. Aldıkları ürünün nereden geldiğini kesinlikle araştırmaları lazım. Birçok bal adı altına marka oluşturulmuş, ambalaj yapmış ve bunu marketler üzerinden satış yapan isimler mevcut. Bunların birçoğu bal değildir, bu da sektörümüzün kanayan yarasıdır" diye konuştu.

# VAR

14 May 2024 - 14:00 - Güncel

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