- Güncel

Engelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Çeşitli kazalar nedeniyle sakatlanarak engelli kalan hayvanlar, Ankara’da kendileri için düzenlenen defilede mankenler eşliğinde podyumda yürüdü. Birçok derneğin katkılarıyla engelli hayvanlara farkındalık oluşturmak amacıyla defile düzenlendi.

Engelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu mask
Engelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu
Engelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu
+15
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“Engelimiz Kalmasın” sloganıyla düzenlenen defilede 8'i köpek 2'si kediye kendileri için tasarlanan kıyafetler giydirildi. Ardından podyuma çıkan engelli hayvanlar, mankenler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Engelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu

Etkinlik geliri engelli canlara harcanacakEngelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist İbrahim Enes yaptığı açıklamada, köpeği ‘Kozmo’ ile birlikte etkinlikte keyifli bir vakit geçirdiğini belirterek, “Kozmo bizim kliniğimizin köpeği. ‘Kozmo’ kliniğe geldiğinde iki aylıktı ve hiç yürüyemiyordu. Sahibi kucağından düşürmüş. Gerekli tedavilerini uyguladıktan sonra ‘Kozmo’ şu an sağlıklı bir şekilde yürüyor. Hayatını devam ettiriyor ve tuvaletini tutabiliyor. Güzel bir etkinlik oldu. Engelli hayvanlar buluşması gibi biraz daha. Buradan toplanan paralar ile engelli hayvanların ihtiyaçları karşılanacak” şeklinde konuştu.

Engelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu

Depremin tek mağduru insanlar değilEngelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu

Yasemin Kalkan ise 2016 yılından itibaren hayvan bakımı ile uğraştığını belirterek, şunları kaydetti:

“Kendi himayemde de 20’ye yakın çocuk var. Toprak da onlardan bir tanesi. Böyle bir etkinliğe onunla katılmak istedim. Depremin yıl dönümünde Hatay barınağına ziyarete gittiğimizde onu kangalların arasında görmüştüm. Orada çok üzgün ve mutsuz duruyordu. Çok büyük köpeklerin arasındaydı. Engelinden dolayı dayanamayıp onu da yanıma alıp Ankara’ya beraber döndük.”Engelimiz Kalmasın etkinliğinde, engelli hayvanların defilesi renkli görüntülere sahne oldu

Defilede yapılacak bağışlar, engelli ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak.

# VAR, çocuk

14 May 2024 - 15:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL