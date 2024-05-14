14 May 2024 - 16:00- Güncel G:

Milleti canından bezdiren radar cezaları ile ilgili önemli gelişme, iptal yolu açıldı

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Türkiye genelinde her yıl artan hız sınırı cezaları, vatandaşlar arasında ciddi tepkilere neden oluyor. İzmir Menemen'de bir avukatın radar cezasına itirazı sonucunda, mahkeme emsal bir karara imza attı. Bu karar, hız sınırı cezalarının değerlendirilmesi konusunda yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.

Milleti canından bezdiren radar cezaları ile ilgili önemli gelişme, iptal yolu açıldı mask
Milleti canından bezdiren radar cezaları ile ilgili önemli gelişme, iptal yolu açıldı
Milleti canından bezdiren radar cezaları ile ilgili önemli gelişme, iptal yolu açıldı
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Tolerans Sınırları ve Mahkeme Kararı

Milleti canından bezdiren radar cezaları ile ilgili önemli gelişme, iptal yolu açıldı

İzmir Menemen'de yaşayan Avukat Oğuzhan Bizkevelci, 3 Ocak 2023 tarihinde Menemen Çevre Yolu'nda 120 kilometre hız sınırını 15 kilometre aşarak 135 kilometre hızla gittiği için ceza aldı. Yüzde 10'luk hata payını sadece 3 kilometre ile aşan Bizkevelci, cezayı yargıya taşıyarak, trafik cezasının usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Menemen Sulh Ceza Hakimliği, radar cihazıyla yapılan tespitte hız sınırı aşımının tolerans sınırlarını 3 kilometre aştığını belirterek, "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği" 7'nci maddesine dayanarak, hız tespit donanımlarında izin verilebilir maksimum hata değerlerinin +/- yüzde 2 olarak uygulanabileceğini vurguladı.

Mahkemenin Emsal Niteliğindeki KararıMilleti canından bezdiren radar cezaları ile ilgili önemli gelişme, iptal yolu açıldı

Menemen Sulh Ceza Hakimliği, trafikte hız ölçümü yapan radar araçlarının hata payı bulunduğunu ve bu hata payının yüzde 2 oranında olduğunu kabul etti. Bu oran, hız sınırı için belirlenen yüzde 10'luk yanılma payına eklendi. Bu değişiklikle 120 kilometrelik hız limiti için bir ihlal durumu kalmazken, kesilen para cezası da iptal edildi. İzmirli avukat Oğuzhan Bizkevelci, mahkemenin kararının emsal niteliğinde olduğunu ve benzer durumları yaşayan vatandaşların haklarını yargıya taşıyarak arayabileceklerini belirtti.

Sonuç ve Vatandaşlara TavsiyelerMilleti canından bezdiren radar cezaları ile ilgili önemli gelişme, iptal yolu açıldı

Bu karar, radar cezaları konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir. Hız sınırlarını aşan ve radar cezaları ile karşılaşan sürücüler, artık bu kararı referans alarak cezalarına itiraz edebilirler. Bu gelişme, trafik radar cezalarında iptal yolunu açacağa benziyor.

# durumu, Çevre

14 May 2024 - 16:00 - Güncel

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Yorumlar

(1)
01

Bolulu - kaldırın cezayı falan millet sonuna kadar basssın o zaman. hız sınırı 120 ise en fazla 120 ile gececeksin demek. "sadece %10" aşmak değil mesele aşmış olmak mesele... bana kalsa 121 görsem yazarım cezayı, bu esneme payları yüzünden kazalar oluyor. bir de masumane birşey meiş gibi sadece denilmiş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mayıs 16:55

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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