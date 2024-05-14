Milleti canından bezdiren radar cezaları ile ilgili önemli gelişme, iptal yolu açıldı

Tolerans Sınırları ve Mahkeme Kararı

İzmir Menemen'de yaşayan Avukat Oğuzhan Bizkevelci, 3 Ocak 2023 tarihinde Menemen Çevre Yolu'nda 120 kilometre hız sınırını 15 kilometre aşarak 135 kilometre hızla gittiği için ceza aldı. Yüzde 10'luk hata payını sadece 3 kilometre ile aşan Bizkevelci, cezayı yargıya taşıyarak, trafik cezasının usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Menemen Sulh Ceza Hakimliği, radar cihazıyla yapılan tespitte hız sınırı aşımının tolerans sınırlarını 3 kilometre aştığını belirterek, "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği" 7'nci maddesine dayanarak, hız tespit donanımlarında izin verilebilir maksimum hata değerlerinin +/- yüzde 2 olarak uygulanabileceğini vurguladı.

Mahkemenin Emsal Niteliğindeki Kararı

Menemen Sulh Ceza Hakimliği, trafikte hız ölçümü yapan radar araçlarının hata payı bulunduğunu ve bu hata payının yüzde 2 oranında olduğunu kabul etti. Bu oran, hız sınırı için belirlenen yüzde 10'luk yanılma payına eklendi. Bu değişiklikle 120 kilometrelik hız limiti için bir ihlal durumu kalmazken, kesilen para cezası da iptal edildi. İzmirli avukat Oğuzhan Bizkevelci, mahkemenin kararının emsal niteliğinde olduğunu ve benzer durumları yaşayan vatandaşların haklarını yargıya taşıyarak arayabileceklerini belirtti.

Sonuç ve Vatandaşlara Tavsiyeler

Bu karar, radar cezaları konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir. Hız sınırlarını aşan ve radar cezaları ile karşılaşan sürücüler, artık bu kararı referans alarak cezalarına itiraz edebilirler. Bu gelişme, trafik radar cezalarında iptal yolunu açacağa benziyor.