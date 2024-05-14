Çiftçilerin yer altı suları kullanımı enerji krizini tetikliyor!

Tarımsal sulama ve elektrik tüketimi

Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketleri, çiftçileri tarımsal faaliyetler sırasında yer altı sularını kullanma konusunda ciddi bir şekilde uyarıyor. Çünkü bu durum, elektrik şebekeleri üzerinde aşırı yüklenmeye neden oluyor ve enerji arzını tehdit ediyor. Tarımsal sulamanın başlamasıyla birlikte enerji tüketimi neredeyse üç katına çıkıyor, bu da milyonlarca vatandaşın elektrik ihtiyacını olumsuz etkiliyor.

Yer altı sularının aşırı kullanımının şebeke üzerindeki etkileri

Tarımsal sulama yapan aboneler, toplam elektrik tüketiminin neredeyse iki katını harcıyor. Bu durum, şebeke sistemine büyük zararlar veriyor. Özellikle vahşi sulama yöntemleri kullanan çiftçilerin yüzde 50'sinin su kaynaklarını israf ettiği belirlendi. Geçtiğimiz yıl, bu israflar nedeniyle bölgede büyük elektrik kesintileri yaşandı.

Zarar gören elektrik şebekeleri ve kesintiler

Özellikle yaz aylarında, Haziran ve Temmuz aylarında elektrik şebekesi, aşırı yüklenme sebebiyle büyük zarar gördü. Bu durum, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdü ve birçok vatandaş bu süreçte elektrik arızaları nedeniyle mağdur oldu.

Çözüm Arayışları ve Bilinçlendirme Çalışmaları

2024 yılında benzer sorunların yaşanmaması için elektrik dağıtım şirketleri büyük bir çaba içinde. Sezon öncesi tüm çiftçilere yapılan ziyaretlerle, tarımsal sulama konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu ziyaretlerde, çiftçilere şebekelerin sadece tarımsal sulama için kullanılmadığı, bölgenin genel enerji ihtiyacını da karşıladığı anlatılıyor.

Çiftçilerden beklentiler

Elektrik dağıtım şirketleri, çiftçilerden şebekeleri daha bilinçli kullanmalarını ve kayıt dışı faaliyetlerden kaçınmalarını istiyor. Çünkü bu durum, diğer milyonlarca insanın hakkını ve hukukunu ihlal etmektedir. Tarımsal sulama yapan vatandaşların, bu konuda dikkatli olmaları ve uyarılara kulak vermeleri gerekmektedir.

Toplumsal etkiler ve uzun dönem çözümler

Bu sorunun çözümü sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk gerektiriyor. Enerji tüketiminin kontrol altına alınması, sürdürülebilir tarımsal yöntemlerin teşvik edilmesi ve su kaynaklarının korunması gibi konular, bu çerçevede ele alınması gereken başlıca konular. Böylece hem enerji verimliliği sağlanacak hem de çevresel sürdürülebilirlik artırılacak.