14 May 2024 - 11:01- Spor G:

Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor

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Dr. Şeref Eroğlu, U23 Avrupa Şampiyonası öncesi Bolu Aladağ'da Kadınlar Milli Takımı'nı ziyaret etti. Bolu'nun spor merkezi bu önemli hazırlıklara ev sahipliği yapıyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor mask
Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor
Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor
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Bolu'nun prestijli spor merkezlerinden biri olan Aladağ Tesisleri, Türk spor tarihi için anlamlı bir olaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, U23 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Kadınlar Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Bu ziyaret, takımın moralini ve motivasyonunu artıran önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor

U23 Avrupa Şampiyonası'na doğru

20-26 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek olan U23 Avrupa Şampiyonası, genç sporcularımız için büyük bir fırsat sunuyor. Dr. Eroğlu, teknik kadro ile detaylı görüşmeler yaparak kampın gidişatı hakkında bilgi aldı ve sporcularla bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu. Başkanın ziyareti, takım üzerinde olumlu bir hava yaratırken, sporcularımızın uluslararası alanda başarı elde etme hedeflerini de pekiştirdi.
Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanıyor

Türk sporunun geleceği için bir adım daha

Bolu Aladağ Tesisleri'nde yapılan bu ziyaret, milli takımımızın ve teknik ekibin, Bakü'deki zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan bir dayanışma ve motivasyon kaynağı oldu. Ziyaret, Türkiye'nin güreş alanındaki uluslararası başarısını artırma misyonunu destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor. Bu tür ziyaretler, sporcularımızın kendilerini daha da geliştirme ve ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etme şansını artırıyor.

Bolu’nun önemi

Bolu Aladağ Tesisleri’nde sürdürülen yoğun antrenman programı, Türkiye'nin genç sporcularının uluslararası başarılarına zemin hazırlamaktadır. Kadınlar Milli Takımımız, gerekli tüm hazırlıkları tamamlayarak, Bakü'deki şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hazır görünüyor. Spor kamuoyu ve taraftarlar, takımımızdan büyük başarılar bekliyor.

# Türk, hava, Türkiye

14 May 2024 - 11:01 Bolu- Spor

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