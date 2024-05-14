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Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var”

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Trendyol 1. Lig play-off çeyrek finalinde Boluspor, 16 Mayıs'ta Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolu'nun 32 yıllık özlemine son verme umuduyla, Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak liderliğinde zorlu bir maça çıkacak.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var” mask
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var”
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var”
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Trendyol 1. Lig'in nefes kesen son haftasında, play-off potasına son anda adını yazdıran Boluspor, yarı final yolunda ilk engel olarak Bodrum FK ile karşılaşacak. 16 Mayıs Perşembe günü, saat 17.00'de deplasmanda oynanacak bu kritik maç öncesi Boluspor'un hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var”

32 yıllık özlem son bulacak mı?

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu Bodrum FK maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Bolu'nun uzun süredir devam eden başarı özlemini dile getirdi. Koşukavak, "32 yıl boyunca süren bu özlemi sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız," dedi ve ekledi: "Hazırlık süremiz kısa olmasına rağmen, oyuncularımızla üç gün içinde en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var”

Takım dinamikleri ve motivasyon üzerine

Koşukavak, takımın şu anki durumunu ve motivasyon seviyelerini değerlendirirken, "Kadro derinliğimizin sınırlı olması nedeniyle oyuncuları fazla yormadan hazırlık yapmamız gerekiyor. Ancak bazen bu durumun ciddiyetini dışarıdan herkesin anlaması zor olabiliyor," şeklinde konuştu. Teknik direktör ayrıca, takımın ve şehrin bütünleşmesinin önemine de değinerek, Boluspor'un başarısı için herkesin kenetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var”

Play-off yolunda zorlu bir başlangıç

Boluspor, ligi 7. sırada tamamlamasının getirdiği dezavantajlarla mücadele etmek zorunda. Koşukavak, bu dezavantajları aşmaya çalışacaklarını belirterek, "Tek maçlık deplasman sistemi ve ardından potansiyel iç saha maçları, bizim için ekstra bir mücadele anlamına geliyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için maksimum çabayı göstereceğiz," dedi.

Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Topyekun kalkınmaya ihtiyacımız var”

Boluspor'un yol haritası ve hedefleri

Bu önemli maç, Boluspor için sadece bir çeyrek final mücadelesi değil, aynı zamanda uzun süredir devam eden bir başarı arayışının da dönüm noktası. Yalçın Koşukavak ve ekibinin, Bodrum FK karşısında göstereceği performans, Bolu şehrinin sporda yükselişine katkıda bulunabilecek mi, hep birlikte göreceğiz. Boluspor'un hedefi yalnızca yarı final değil, aynı zamanda tüm Bolu'nun gurur duyacağı bir başarı sergilemek.

 

# yol, Boluspor, Yalçın Koşukavak

14 May 2024 - 14:46 Bolu- Spor

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