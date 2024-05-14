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Migros her sene gözünü bir firmaya dikmeye devam ediyor. Bu sene ki hedefi de Kent Gross oldu

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Migros günden güne marketlerini ve satış yaptığı müşterilerini artırmaya devam ederken bir yandan ise gözünü rakip market zincirlerine dikiyor. Geçen sene İzmir de 26 adet şubesi bulunan Hobi parfümeriyi satın alarak kendi marketler zincirinin bir parçası yapan Migros bu sene gözünü başka bir firmaya dikti.

Migros her sene gözünü bir firmaya dikmeye devam ediyor. Bu sene ki hedefi de Kent Gross oldu mask
Migros her sene gözünü bir firmaya dikmeye devam ediyor. Bu sene ki hedefi de Kent Gross oldu
Migros her sene gözünü bir firmaya dikmeye devam ediyor. Bu sene ki hedefi de Kent Gross oldu
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Migros bu severde gözünü o ünlü market zincirine dikti

Migros her sene gözünü bir firmaya dikmeye devam ediyor. Bu sene ki hedefi de Kent Gross oldu

Migros günden güne marketler zincirine yeni eklemeler yapmaya devam ediyor geçen sene sadece İzmir de 26 şubesi olan Hobi parfümeriyi satın alan Migros bu sene gözünü Konya ve İstanbul da 6 şubesi olan açılışı 2017 yılına dayanan Kent Gross’a dikti geçtiğimiz aylarda satın alma işlemleri için Rekabet Kurumuna başvuru yaptılar ve başvuruları olumlu sonuç vererek onaylandı.

Günde ortalama 1 mağaza açtıMigros her sene gözünü bir firmaya dikmeye devam ediyor. Bu sene ki hedefi de Kent Gross oldu

Rekabet Kurumundan eli boş dönmeyen ve önümüzdeki haftalarda satışı kesin olarak tamamlayacak olan Migros geçen sene diğer market zincirleri ile yaptığı rekabet ve rekor satış ile ortalama günde bir mağaza açmış ve açabilecek duruma gelerek günde ortalama bir mağaza açarak rekor kırdı. Başarıyı sadece marketlerde yakaladı sanıyorsanız yanılıyorsunuz sanal marketleriyle de çok iyi satışlar yaptı.

Sanal marketlerde de rakip tanımadıMigros her sene gözünü bir firmaya dikmeye devam ediyor. Bu sene ki hedefi de Kent Gross oldu

Geçtiğimiz her sene marketler zincirine bir yenisini katan Migros’un gelecek günlerdeki ve senelerdeki hedefleri de merak konusu olurken diğer market sahipleri veya market zincirlerinin sahipleri de ellerindekinden olma korkusundan daha çok rekabet edip etmeyecekleride başka merak edilen bir konu bakalım rekabet nasıl ilerleyecek. Migros böyle devam edebilecek mi ederse eğer hangi firmaları daha bünyesine katacak hep birlikte göreceğiz.

14 May 2024 - 22:00 - Güncel

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