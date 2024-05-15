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LGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

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2 Haziran 2024'te gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi, 2024 LGS öncesi, Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, velilere ve öğrencilere başarıyı artıracak stratejiler sunuyor. Pozitif iletişim ve sınav stratejileri üzerine öneriler haberimizde…

LGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler mask
LGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler
LGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler
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Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, 2 Haziran 2024'te gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi, başarının sırrının "pozitif iletişim" olduğunu vurguluyor. Yolcu, velilere çocuklarıyla kuracakları iletişimin, sınav sonuçları üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.

LGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

Sınav stratejileri ve müfredat dışı sürprizlerLGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

İsmail Yolcu, LGS sınavında öğrencilere müfredat dışı sürpriz soruların yer almayacağını açıklıyor. Öğrencilere güvenilir kaynaklara yönelmeleri ve spekülasyonlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularının dikkatli incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Okuma ve yorumlama becerileri ön plandaLGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

Yolcu'ya göre, LGS'de başarılı olacak öğrenciler, okuduğunu hızlı ve doğru anlayanlar olacak. Sınav, özellikle okuma ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik tasarlanmış. Uzman, öğrencilere derinlemesine okuma ve soruları yazarın gözünden değerlendirme becerilerini geliştirmelerini öneriyor.

Fiziksel aktivitelerin önemiLGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

Sınav stresiyle başa çıkmanın yollarından biri olarak İsmail Yolcu, öğrencilere düzenli fiziksel aktiviteler yapmalarını öneriyor. Yürüyüş, bisiklet veya yüzme gibi aktiviteler, öğrencilerin zihinsel sağlıklarını korumalarına ve sınav stresini azaltmalarına yardımcı olabilir.

Sınav başarısının anahtarıLGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

Yolcu, velilere çocuklarıyla sınav öncesi ve sınav sabahı kuracakları pozitif iletişimin, çocuklarının başarısını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle sınav sabahı yapılan konuşmaların ve motivasyonun, öğrencilerin performansında büyük bir rol oynadığını vurguluyor.

Sınav öncesi son hafta için önerilerLGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

Sınavdan birkaç gün önce, öğrencilere derinlemesine çalışmak yerine, konulara genel bir göz atmanın yeterli olabileceğini ifade eden Yolcu, bu yaklaşımın öğrencilerin bilgiyi taze tutmalarına yardımcı olacağını söylüyor. Ayrıca, bu dönemde yapılan deneme sınavlarının psikolojik olarak öğrencilere ağır gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sınav günü stratejileri

Sınav günü, öğrencilere yavaş ve düşünceli başlamalarını öneren Yolcu, özellikle sınavın ilk dakikalarında panik yapmamalarını ve her bir soruya dikkatlice odaklanmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, sınav süresi boyunca yapılan işaretlemelerin ve son kontrolün önemini vurgulayarak, öğrencilere sınav kağıdını doğru kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor.

# eğitim

15 May 2024 - 00:00 - Güncel

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