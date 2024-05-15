LGS 2024 yaklaşırken Uzman İsmail Yolcu'dan velilere ve öğrencilere altın değerinde tavsiyeler

Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, 2 Haziran 2024'te gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi, başarının sırrının "pozitif iletişim" olduğunu vurguluyor. Yolcu, velilere çocuklarıyla kuracakları iletişimin, sınav sonuçları üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Sınav stratejileri ve müfredat dışı sürprizler

İsmail Yolcu, LGS sınavında öğrencilere müfredat dışı sürpriz soruların yer almayacağını açıklıyor. Öğrencilere güvenilir kaynaklara yönelmeleri ve spekülasyonlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularının dikkatli incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Okuma ve yorumlama becerileri ön planda

Yolcu'ya göre, LGS'de başarılı olacak öğrenciler, okuduğunu hızlı ve doğru anlayanlar olacak. Sınav, özellikle okuma ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik tasarlanmış. Uzman, öğrencilere derinlemesine okuma ve soruları yazarın gözünden değerlendirme becerilerini geliştirmelerini öneriyor.

Fiziksel aktivitelerin önemi

Sınav stresiyle başa çıkmanın yollarından biri olarak İsmail Yolcu, öğrencilere düzenli fiziksel aktiviteler yapmalarını öneriyor. Yürüyüş, bisiklet veya yüzme gibi aktiviteler, öğrencilerin zihinsel sağlıklarını korumalarına ve sınav stresini azaltmalarına yardımcı olabilir.

Sınav başarısının anahtarı

Yolcu, velilere çocuklarıyla sınav öncesi ve sınav sabahı kuracakları pozitif iletişimin, çocuklarının başarısını doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle sınav sabahı yapılan konuşmaların ve motivasyonun, öğrencilerin performansında büyük bir rol oynadığını vurguluyor.

Sınav öncesi son hafta için öneriler

Sınavdan birkaç gün önce, öğrencilere derinlemesine çalışmak yerine, konulara genel bir göz atmanın yeterli olabileceğini ifade eden Yolcu, bu yaklaşımın öğrencilerin bilgiyi taze tutmalarına yardımcı olacağını söylüyor. Ayrıca, bu dönemde yapılan deneme sınavlarının psikolojik olarak öğrencilere ağır gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sınav günü stratejileri

Sınav günü, öğrencilere yavaş ve düşünceli başlamalarını öneren Yolcu, özellikle sınavın ilk dakikalarında panik yapmamalarını ve her bir soruya dikkatlice odaklanmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, sınav süresi boyunca yapılan işaretlemelerin ve son kontrolün önemini vurgulayarak, öğrencilere sınav kağıdını doğru kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor.