15 May 2024 - 07:00- Yaşam G:

Kendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…

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Mahalle sakinleri yüzyıllardır süregelen tandır kültürüyle kendi ekmeklerini üreterek ekonomik zorluklara meydan okuyor. Kendi buğdaylarından öğüttükleri unla ekmek yaparak, hem gelenekleri yaşatıyorlar hem de ekmek zamlarından etkilenmiyorlar.

Kendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor… mask
Kendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…
Kendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…
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Asırlık tandır geleneği bu mahallede devam ediyor. Ekonomik zorluklara kendi çözümlerini üreten mahalle sakinleri kendilerine özgü yöntemlerle inşa ettikleri geleneksel tandırda, artan ekmek fiyatlarına karşı koyuyor.

Kendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…

Mahallelinin kendi ekmeklerini üretme serüveniKendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…

Gemerek Yukarı Mahalle'de yaşayanlar, kendileri için büyük bir tandır inşa etti. Asırlık usullere uygun olarak yapılan bu tandırda, mahalleli kendi tarlalarında yetiştirdikleri buğdayları kullanarak un elde ediyor ve bu unla ekmeklerini pişiriyor.

İmece usulü ekmek yapımıKendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…

Bu geleneksel ekmek yapım süreci, imece usulü gerçekleşiyor. Mahalle sakinleri, bir araya gelerek hem sosyal bir etkinlik gerçekleştiriyor hem de maliyetleri minimize ediyor. Bu sayede ürettikleri ekmekler, neredeyse maliyetsiz hale geliyor.

Geleneksel tandırın sağladığı avantajlarKendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…

Tandırda pişen ekmekler, mahallelinin kendi ürettikleri yaş maya ve doğal malzemelerle zenginleştiriliyor. Bu yöntemle yapılan ekmekler, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor.

Mahalle kültüründe yardımlaşma ve paylaşımKendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…

73 yaşındaki Leyla Kahraman ve 70 yaşındaki Arzu Ünalmış gibi mahalle sakinleri, bu geleneği sürdürmenin yanı sıra yeni nesillere ekmek yapımını öğretiyor. Böylece, hem bir yardımlaşma kültürü devam ettiriliyor hem de bilgi aktarımı sağlanıyor.

Tandır geleneğinin toplumsal etkileriKendi ekmeklerini tandırda kendileri yapıyor…

Zemzem Ayaz gibi mahalle sakinleri, bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguluyor. Geleneksel yöntemlerle ekmek yapmanın, mahalle sakinleri arasında güçlü bir bağ kurduğunu ve toplumsal birlik duygusunu pekiştirdiğini belirtiyorlar.

Mahalle sakinleri, tandır geleneği sayesinde hem ekonomik zorlukların üstesinden geliyor hem de kültürel bir mirası gelecek nesillere aktarıyor. Bu yöntem, diğer topluluklara da örnek olabilecek sürdürülebilir bir yaşam biçimi sunuyor.

# Yaşam

15 May 2024 - 07:00 - Yaşam

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