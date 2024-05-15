Japon deprem uzmanından kritik uyarılar

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye ye geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 3,5 şiddetinde Bursa da meydana gelen deprem hakkında konuştu. Gelecekte meydana gelebilecek depremler hakkında ise uyarılarda bulundu.
Bursa başta olmak üzere o iller ve ilçelerde tehlikede
Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki geçtiğimiz günlerde Bursa Teknik Üniversitesinde konuşmacı olmak için ülkemize geldi. Gelir gelmez ise yine geçtiğimiz günlerde yaşanan 3,5 şiddetinde Bursa ilimizde yaşanan deprem ile ilgili konuştu. Ve yakın gelecekte Bursa başta olmak üzere ülkemizde yaşanabilecek depremler konusunda ise il ve ilçe isimleri vererek o iller ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı uyardı.
Bursa da zemin çok yumuşak
Deprem uzmanı Moriwaki Bursalıları bir konuda daha uyardı. Bursa da zeminin yumuşaklığından dert yanan Moriwaki Bursa da yakın gelecekte meydana gelebilecek 7 şiddetinde yaşanabilecek ilk deprem de çok fazla yıkım olacağını ve çok fazla can kaybına sebebiyet verebileceği analizlerini kendisini dinlemeye gelen Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar ile paylaştı.
Güney ve Kuzey fay hatları birbirleri ile etkileşimde
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki nin Bursa ilimizde yaşayan vatandaşlara uyarıları tabi ki bitmedi sözlerine şu cümleler ile devam etti Güney ve Kuzey fay hatlarının birbirleriyle etkileşimi sonucunda Bursa nın Gemlik ilçesinde deprem meydana gelebileceğinden bahsetti. Sadece Bursalıları değil Yalova, Balıkesir illeri içinde aynı fay hattı uyarısında bulundu.
Uzman Moriwaki son olarak Konya, Malatya ve Balıkesirin bandırma ilçesinde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde meydana gelen küçük depremlerin büyük depremlerin habercisi olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Bolulu - Oo oda işi abarttı be debtem uzmanı ama hiç debreme yakalanmamış hep teori insanın devamlı psikolojisini bozuyorlar ya debreme tek çare nedir biliyormusunuz bina yapım tadlağının köklü değişimi gıytırık demirle yaparsanız sonuç bu olur önce mühendislik almanlsrdan eğitim alaniliriz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.