Japon deprem uzmanından kritik uyarılar

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye ye geldi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 3,5 şiddetinde Bursa da meydana gelen deprem hakkında konuştu. Gelecekte meydana gelebilecek depremler hakkında ise uyarılarda bulundu.

Bursa başta olmak üzere o iller ve ilçelerde tehlikede

Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki geçtiğimiz günlerde Bursa Teknik Üniversitesinde konuşmacı olmak için ülkemize geldi. Gelir gelmez ise yine geçtiğimiz günlerde yaşanan 3,5 şiddetinde Bursa ilimizde yaşanan deprem ile ilgili konuştu. Ve yakın gelecekte Bursa başta olmak üzere ülkemizde yaşanabilecek depremler konusunda ise il ve ilçe isimleri vererek o iller ve ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı uyardı.

Bursa da zemin çok yumuşak

Deprem uzmanı Moriwaki Bursalıları bir konuda daha uyardı. Bursa da zeminin yumuşaklığından dert yanan Moriwaki Bursa da yakın gelecekte meydana gelebilecek 7 şiddetinde yaşanabilecek ilk deprem de çok fazla yıkım olacağını ve çok fazla can kaybına sebebiyet verebileceği analizlerini kendisini dinlemeye gelen Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar ile paylaştı.

Güney ve Kuzey fay hatları birbirleri ile etkileşimde

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki nin Bursa ilimizde yaşayan vatandaşlara uyarıları tabi ki bitmedi sözlerine şu cümleler ile devam etti Güney ve Kuzey fay hatlarının birbirleriyle etkileşimi sonucunda Bursa nın Gemlik ilçesinde deprem meydana gelebileceğinden bahsetti. Sadece Bursalıları değil Yalova, Balıkesir illeri içinde aynı fay hattı uyarısında bulundu.

Uzman Moriwaki son olarak Konya, Malatya ve Balıkesirin bandırma ilçesinde yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde meydana gelen küçük depremlerin büyük depremlerin habercisi olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.