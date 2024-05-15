Erken Teşhis ile Buzağılar Ölmesin proje tüm yurtta uygulanacak

Buzağı ölümleriyle mücadelede öncü bir adım atıldı. "Erken Teşhis ile Buzağılar Ölmesin" adlı proje, buzağı ölüm oranlarını sevindirici şekilde düşürdü.

Proje nasıl işliyor?

Hayata geçirilen proje, veterinerlere dağıtılan hızlı tanı kitleri ile buzağılarda sık görülen ishal nedenlerini 15 dakika içinde tespit ediyor. Bu hastalıklar arasında Rota virüsü, Korona virüsü, E.coli ve Kripto bulunuyor.

Erken teşhisin önemi

Buzağılardan alınan dışkı örnekleri üzerinden yapılan hızlı testler, erken teşhis ile müdahale şansını artırıyor. Bu sayede, hastalıkların daha fazla yayılması önleniyor ve buzağıların hayatta kalma oranları artıyor.

Projenin etkileyici sonuçları

Projeden elde edilen ilk sonuçlar, Yozgat genelinde buzağı ölüm oranlarının yüzde 60'lardan yüzde 20'lere düşürüldüğünü gösteriyor. Bu başarı, diğer bölgeler için de umut verici bir örnek teşkil ediyor.

Ücretsiz tanı ve tedavi

Proje kapsamında verilen hizmetler tamamen ücretsiz. Bu durum, bölgedeki hayvan yetiştiricileri arasında büyük memnuniyet yaratırken, projenin ulusal ekonomiye de önemli katkılar sunması bekleniyor. Tahminlere göre, proje milli gelire yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlayacak.

Yerel halktan tam destek

Besicilik yapan Süleyman Ersoy gibi yerel üreticiler, projeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Buzağı ölümlerinin azalması, hayvanlarının sağlıklı büyümesini ve çiftliklerin daha verimli olmasını sağlıyor.

Bu başarının ardından, proje ilerleyen dönemlerde Türkiye genelinde de uygulanmaya başlanacak. Bu genişletme ile birlikte, daha fazla buzağı kurtarılarak, hayvancılık sektöründeki genel sağlık seviyesi yükseltilecek.