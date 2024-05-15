Ayşe Elif Kılıç, Bolu'da 9. Kadın Emek Pazarı'nda kadın girişimcilerle buluştu

Ayşe Elif Kılıç'tan Kadın Girişimcilere Destek

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın eşi Ayşe Elif Kılıç, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen "9. Kadın Emek Pazarı"na katılarak kadın girişimcilerin yanında olduğunu gösterdi. Pazar, kadınların el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri ve ekonomik faaliyetlerini destekleyebilecekleri bir platform sunuyor.

Bolu'da kadın girişimciliğinin güçlenmesi

TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından organize edilen etkinlik, kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu pazar, yerel kadın girişimcilerin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduğu bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Kadın Emek Pazarı'nın önemi ve etkisi

"9. Kadın Emek Pazarı", Bolu'da kadın emeğinin ve girişimciliğinin önemine dikkat çekiyor. Etkinlik, kadınların yaratıcılığını ve iş gücünü teşvik ederken, aynı zamanda onlara ekonomik bağımsızlık kazandırma yolunda destek oluyor.

Ayşe Elif Kılıç'ın pazar ziyareti

Ayşe Elif Kılıç, pazardaki stantları tek tek gezerek, kadın girişimcilerle birebir sohbet etme fırsatı buldu. Ürünler hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, girişimcilerin deneyimlerini dinledi ve onların çalışmalarını yakından inceledi.

Ürün çeşitliliği ve kalitesi

Pazarda sergilenen ürünler arasında el işi takılar, ev dekorasyon ürünleri, organik gıdalar ve giyim eşyaları gibi çeşitli kategoriler bulunuyordu. Bu ürünler, kadınların el emeği, göz nuru çalışmalarını yansıtıyor ve alıcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Anneler Günü kutlaması

Ziyaretin bir diğer özel yönü ise Ayşe Elif Kılıç'ın, tüm kadın girişimcilerin ve ziyaretçilerin Anneler Günü'nü kutlamasıydı. Bu jest, etkinliğe katılan kadınlar arasında büyük memnuniyet yarattı ve pazarın toplumsal bağlar açısından da önemini pekiştirdi.

Gelecek projeksiyonu ve kadın girişimciliği

Bu tür etkinlikler, Bolu'da ve genel olarak Türkiye'de kadın girişimciliğinin desteklenmesi adına büyük önem taşıyor. Ayşe Elif Kılıç'ın bu etkinliğe verdiği destek, ilerleyen zamanlarda benzer girişimlerin daha da artacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Etkinlik, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha etkin roller üstlenmelerine olanak sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişimine katkıda bulunuyor.