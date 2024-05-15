- Güncel

BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da üniversite-sanayi işbirliğinde geliştirilen kanamayı durdurma ve antibakteriyel özelliğe sahip kumaştan güvenlik, sivil savunma ve arama kurtarmada yaşanması muhtemel yaralanmalarda hayati işlev görecek kıyafetler üretilecek.

BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek mask
BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek
BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Karesi Holding işbirliğinde hemostatik (kanama durdurucu) ve yaralanan bölgede enfeksiyonu önleyici kumaş geliştirme çalışmalarına geçen yıl başlandı.

BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek

BAİBÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Hakan Kurt ve BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnaz Kaplangiray'ın yürüttüğü çalışmalar sonucu elde edilen ipliklerden kumaş üretildi.

BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek

Farklı lif türlerinden elde edilecek 8 kumaş prototipinin testlerden geçirileceği çalışmada, güvenlik güçlerinin, sivil savunma ile arama kurtarma ekiplerindeki görevlilerin yaralanma durumlarında kullanması için yaz ve kış şartlarına uygun kıyafetin yıl sonuna kadar üretilmesi hedefleniyor.

Kurt şu açıklamalarda bulundu.

Kumaşın maliyetinin, gerekli özellikleri kazandırabilecek maddelerin yurt dışından temin edilmesi nedeniyle yüksek olduğunu anlatan Kurt, "Bu kumaşa şu anda konfor özelliği katılmadı. Yaz ve kış ayları için konfor özelliği katılacak. Toplam 8 prototip üretilecek. Bunların içerisinde pıhtılaşmayı ve antimikrobiyal etkiyi artıran maddeler değişik oranlarda kullanılacak ve üretilebilir maliyette kumaş elde etmiş olacağız." diye konuştu.BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek

Kurt, çalışmayla, sağlık hizmetlerine uzak alanlarda, örneğin operasyon bölgesinde yaralanan askerlerin hastaneye ulaşma sürecinde kanın durdurulması ve enfeksiyon riskinin azaltılmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu kıyafetler, askerimiz, polisimiz, sivil savunma ve özellikle deprem bölgesine giden AFAD görevlilerimizin üzerinde olduğu zaman, yaralanma durumunda hızlı şekilde kanama duracak ve bu bölgedeki mikroorganizma miktarı azalacak, hastaneye ulaşma, yaşama şansı artacak." ifadelerini kullandı.

İç kıyafetten başlayıp askeri kıyafetle üretime devam etme hedefiBAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek

"Projenin asıl amacı, kahraman askerlerimizin operasyon durumlarında yaşam şanslarını artırabilmek, onlara az da olsa katkı sağlayabilmek." diyen Kurt, hazırlıkların tamamlandığını, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmaların yapıldığını, bundan sonra hem TÜBİTAK hem de sanayi işbirliğiyle en hızlı şekilde projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Kurt, pıhtılaşma ve antibakteriyel deneylerinin tamamlanmasının ardından elde edilen ürüne konfor özelliğinin katılacağını ve testlerinin yapılacağını, yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kanın durdurulmasıyla ilgili ürünlere dünyada ulaşılabildiğine işaret eden Kurt, "Ama özellikle kıyafet şeklinde ya da ısı konforu kazandırılmış ürün şu an yok. Amacımız zaten sadece ürün elde etmek değil, bu ürüne kullanılabilir niteliği kazandırmak. Yani yaz şartlarında kişiye serinlik, kışın ise sıcaklık sağlayabilecek özel hale dönüştürmek. Projenin ikinci önemli basamağı bu." dedi.BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek

Kurt, ürünün ilk etapta iç çamaşırı şeklinde üretilmesini planladıklarını, güvenlik güçlerinin olası yaralanma durumlarında hızlı şekilde bunu kullanarak kanını durdurabileceğini ve hastaneye yetişebilme şansı yakalayacağını anlattı.BAİBÜ'de üretilen yeni nesil kumaşlar, kanamayı durdurup enfeksiyonu önleyecek

Yaralanmalarda ölüme neden olan en büyük ikinci sebebinin enfeksiyon olduğuna dikkati çeken Kurt, "Kullanılan kumaş, birçok enfeksiyon nedenini ortadan kaldıracak. Şu andaki düşüncemiz, iç kıyafetten başlayarak askeri kıyafetler şeklinde üretime devam etmek. Tabii ki sadece bununla alakalı değil özellikle kanamayla ilgili problemleri bulunan hastalarımıza hastanelerimizde de önemli imkan sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

# İZZET BAYSAL, Yaşam, Sağlık

15 May 2024 - 15:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL