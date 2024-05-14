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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız”

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Bodrum FK, Boluspor karşısında oynayacağı Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 'Turu geçmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularım adına söz verebilirim' dedi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız” mask
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız”
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız”
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Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 57 puanla 4. sırada tamamlayan Bodrum FK, play-off mücadelesi için sahaya çıkıyor. Yeşil-beyazlı ekip, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Boluspor’u ağırlayacak. Bu önemli maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK, seyircisi önünde galip gelerek tur atlamayı hedefliyor.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız”

İsmet Taşdemir: "Turu geçmeye çalışacağız"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, play-off mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Play-off’a kaldığımız için sevinçliyim ama lig çok enteresan oldu. Özellikle ara ara düştüğümüz dönemler oldu. Son dakikada verdiğimiz maçlar ve kaçan galibiyetler belki de lider çıkmamızı ya da 3. olmamızı engelledi," dedi. Geçen seneden bu yana bir yol katettiklerini belirten Taşdemir, "İzleyenlere keyif veren, mücadele eden bir takım görüntümüz var. İki sezonda play-off potasının dışına çıkmayan bir takım var. Bu sene ligi 4. sırada tamamladık, gururluyuz ve mutluyuz. Mütevazı oyuncu kadromuzla bu başarıyı elde ettik," diye konuştu.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız”

"İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız"

Taşdemir, geçen sene finalde yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Geçen sene finale kadar her şey çok güzeldi. Finalde canımız yandı, orada üzüldük. Önümüzde 4 maçlık bir seri var. İlk maç ve rakip önemli. Ligin ikinci yarısında iyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Evimizde, seyircimizin önünde kendimizi ve seyircimizi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçların kesin bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. Kazanmak istediğimiz zaman kendimizi favori olarak görebiliriz ama bu maçların favorisi yok. Turu geçmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularım adına söz verebilirim ama sonuç ne olur bilemem," ifadelerini kullandı.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız”

Diogo Sousa: "Taraftarımız en büyük destekçimiz"

Bodrum FK’nın başarılı kalecisi Diogo Sousa, play-off tecrübesinin takıma büyük katkı sağladığını belirtti. Sousa, "Geçen seneden çok tecrübeliyiz, play-off oynamaya alıştık. Maç maç bakacağız. İlk maç Boluspor ile olacak ve en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız. Ondan sonra bu güzel kulüp için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarımız en büyük destekçimiz. Onlarla beraber bu başarı geliyor," diye konuştu.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız”

Sakat oyuncuların durumu maç günü netleşecek

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Erkan, Gökdeniz ve Süleyman’ın durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi. Bu oyuncuların durumları teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor ve maç günü oynamaları konusunda nihai karar verilecek.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “İyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız”

# VAR, durumu, yol, Boluspor

14 May 2024 - 15:42 Muğla/ Bodrum- Spor

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