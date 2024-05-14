Boluspor'u Bodrum’a o isimler götürecek…

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in kritik virajında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sezonu güçlü bir şekilde tamamlayan ve son hafta play-off potasına adını yazdıran Boluspor, heyecanla beklenen çeyrek final mücadelesinde Bodrum deplasmanına çıkacak.

Boluspor'un play-off başarısı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Çorum FK'yi 2-1 mağlup eden Boluspor, ligi yedinci sırada tamamlayarak play-off potasına girmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı ekip, sezon boyunca sergilediği başarılı performansını play-off maçlarına taşımayı hedefliyor. Boluspor, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kafile başkanları kimler oldu?

Bu önemli maç için Boluspor'un kafile başkanlığını kulüp yönetim kurulu üyesi Fatih Öztemel ve tanınmış iş insanı Cemil Akay üstlenecek. Bu atama, Boluspor'un resmi internet sitesinde de duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig play-off 1. Turunda oynayacağımız Bodrum FK karşılaşmasının Kafile Başkanları Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Öztemel ve İş İnsanı Cemil Akay olmuştur. Desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Öztemel ve İş İnsanı Cemil Akay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boluspor'un hedefleri ve beklentiler

Boluspor, Bodrum FK ile yapılacak olan bu kritik maçta galibiyet hedefliyor. Takımın teknik direktörü ve oyuncuları, zorlu Bodrum deplasmanından üst tura geçerek ayrılmanın planlarını yapıyor. Boluspor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmayarak, deplasmanda takımlarına destek olacaklarını belirtti.

Boluspor ve Bodrum FK kritik virajda

Bu maç, hem Boluspor hem de Bodrum FK için büyük önem taşıyor. Kazanan takım, play-off'larda bir sonraki tura adını yazdırmış olacak. Boluspor'un bu önemli mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.