Atatürk'ün evindeki toprak ve bayrak Bolu’ya geldi!

Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına hazırlanırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak ve bayrak da Bolu’ya ulaştı. Bu özel günler kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Atatürk’ün mirasını genç nesillere taşımayı amaçlıyor.

Bolulu bisikletçilerden anlamlı görev

Selanik’ten gelen ve milli değerler taşıyan toprak ile bayrağı Bolu’da teslim alan Bolulu bisikletçiler, bu kutsal emaneti Karabük'e ulaştırmak üzere pedal çevirmeye başladı. Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle start aldı. Tören sırasında Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, bisikletçilere başarılar dileyerek, onları uğurladı.

Bolu’dan Karabük’e

Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrak, bir bayrak rölesi şeklinde Türkiye'nin farklı şehirlerine ulaştırılarak, anlamı pekiştiriliyor. Bolu'dan başlayan yolculuk, Karabük’e kadar sürecek ve genç sporcular tarafından sürdürülecek. Bu simgesel yolculuk, gençler arasında milli bilinci güçlendirme ve Atatürk’ün ideallerini yaşatma amacını taşıyor.

Atatürk'ün idealleri

Bu etkinlik, sadece bir bayrak teslimi değil, aynı zamanda Atatürk'ün gençliğe ve sporun önemine dair düşüncelerini hatırlatıyor. Gençlik Haftası boyunca düzenlenen etkinliklerle birlikte, Atatürk'ün idealleri, gençlik tarafından yeniden keşfediliyor ve kutlamaların odağına yerleştiriliyor.

Bolu ve Karabük arasında köprü oluşturan gençler

Bolu ve Karabük arasındaki bu özel yolculuk, şehirler arası birliği ve gençler arasındaki köprüyü güçlendiriyor. Etkinlikler, gençlerin liderlik becerilerini geliştirme ve onları milli değerler etrafında bir araya getirme fırsatı sunuyor. Bu yolculuk, gençlerin tarihleriyle bağlarını güçlendirirken, aynı zamanda spor ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine de katkıda bulunuyor.