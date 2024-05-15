Milli takımın kapılarını Bolu'da açtılar

Elazığ, hentbol branşında milli sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleşen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Elazığlı sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir platform oldu. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nün yetenekli sporcuları Taha Çelik ve Emre Kara, gösterdikleri üstün performansla dikkat çekerek U-14 Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı.
Bolu’dan milli kamp daveti
13-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U-14 Milli Takım Kampı, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Taha Çelik ve Emre Kara'yı ağırladı. Orta oyun kurucu pozisyonunda yer alan Çelik ve pivot oyuncu olarak görev yapan Kara, Bolu’da gerçekleşen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ’ı temsil ederek elde ettikleri başarılarla milli kampa davet edildi.
Hentbol başarısının arkasındaki isimler
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Elazığ’ın takım sporlarında, özellikle hentbol branşında, geçmişten günümüze kadar uzanan başarılarının arkasında yatan nedenler açıkça görülüyor. Şehrin okul sporlarında Türkiye şampiyonlukları kazanması ve profesyonel liglerde yıllardır varlık gösteren hentbol takımları, bu başarıların temelini oluşturuyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki alt yapıdan yetişen yüzlerce sporcu, Elazığ hentbolunun geleceğini şekillendiriyor.
Elazığlı antrenörlerin önemi
Elazığ’ın hentbol branşında gelecekte de milli sporcu vermeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, bu başarılarda büyük rol oynayan antrenörler Engin Doğan, Deniz Aydın Yıldırım ve Yunus Altuner’e özel teşekkürler sunuldu. Bu antrenörler, sporcuların gelişimini sağlamak ve ulusal düzeyde başarılar elde etmelerini sağlamak için titizlikle çalışmaktadır. Gelecek yıllarda, Elazığlı gençlerin milli takıma katılımının artarak devam edeceği ve daha fazla başarı hikayesiyle tanık olunacağı belirtildi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.