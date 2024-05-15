Milli takımın kapılarını Bolu'da açtılar

Elazığ, hentbol branşında milli sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 yılı faaliyet programı kapsamında gerçekleşen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, Elazığlı sporcuların yeteneklerini sergilemeleri için önemli bir platform oldu. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nün yetenekli sporcuları Taha Çelik ve Emre Kara, gösterdikleri üstün performansla dikkat çekerek U-14 Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı.

Bolu’dan milli kamp daveti

13-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U-14 Milli Takım Kampı, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Taha Çelik ve Emre Kara'yı ağırladı. Orta oyun kurucu pozisyonunda yer alan Çelik ve pivot oyuncu olarak görev yapan Kara, Bolu’da gerçekleşen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ’ı temsil ederek elde ettikleri başarılarla milli kampa davet edildi.

Hentbol başarısının arkasındaki isimler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Elazığ’ın takım sporlarında, özellikle hentbol branşında, geçmişten günümüze kadar uzanan başarılarının arkasında yatan nedenler açıkça görülüyor. Şehrin okul sporlarında Türkiye şampiyonlukları kazanması ve profesyonel liglerde yıllardır varlık gösteren hentbol takımları, bu başarıların temelini oluşturuyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki alt yapıdan yetişen yüzlerce sporcu, Elazığ hentbolunun geleceğini şekillendiriyor.

Elazığlı antrenörlerin önemi

Elazığ’ın hentbol branşında gelecekte de milli sporcu vermeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, bu başarılarda büyük rol oynayan antrenörler Engin Doğan, Deniz Aydın Yıldırım ve Yunus Altuner’e özel teşekkürler sunuldu. Bu antrenörler, sporcuların gelişimini sağlamak ve ulusal düzeyde başarılar elde etmelerini sağlamak için titizlikle çalışmaktadır. Gelecek yıllarda, Elazığlı gençlerin milli takıma katılımının artarak devam edeceği ve daha fazla başarı hikayesiyle tanık olunacağı belirtildi.