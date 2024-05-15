Bodrum FK – Boluspor play-off maçı öncesi ilginç istatistik! Bodrum FK ligde en az…

Trendyol 1. Lig’in play-off çeyrek final heyecanı başlıyor. Boluspor, yarın saat 17.00’da Bodrum İlçe Stadı’nda Bodrum FK ile mücadele edecek. Ligde sezonu 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, 53 puanla play-off biletini kaparken, yeşil-beyazlı rakipleri ise 57 puanla dördüncü sıradan play-off’lara adını yazdırdı.

Rekabette beşinci randevu

Bu mücadele, Boluspor ile Bodrum FK arasında ligde oynanacak beşinci karşılaşma olacak. Daha önceki dört mücadelede, Boluspor 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Bodrum FK 2 galibiyet elde etti ve 1 maç berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmaların toplamında Boluspor 4 gol atarken, Bodrum FK 7 gol kaydetti.

Maçın galibi yarı finale yükselecek

Bodrum FK ve Boluspor arasındaki tek maçlık play-off mücadelesi, büyük bir çekişmeye sahne olacak. Kazanan takım, Kocaelispor ve Çorum FK arasındaki maçın galibiyle çift maç usulü oynanacak yarı finalde karşılaşacak. Bu yarı finalin galibi ise Sakaryaspor ile tek maçlık büyük finalde mücadele etme şansı yakalayacak.

Boluspor’un deplasman karnesi

Boluspor, bu sezon deplasmanlarda toplam 17 maç oynadı ve bu maçlardan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 23 puanla deplasman performansında ligde 8. sırada yer aldı.

Bodrum FK’nın iç saha gücü

Bodrum FK, iç sahada oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle 35 puan topladı. Bu performans, onları iç sahada ligin en başarılı ikinci takımı yaptı. Ayrıca, yeşil-beyazlılar iç sahada yalnızca 7 gol yiyerek ligin en az gol yediği takımı oldu.

Teknik direktörlerin 4. randevusu

Boluspor’un teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile Bodrum FK’nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, son iki sezonda takımlarıyla üç kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Koşukavak, Bolu'da Taşdemir'e karşı bir üstünlük kurarken, Bodrum'daki maç berabere sonuçlandı. İki teknik adam, 2022-2023 sezonunda da bir kez daha karşılaştı ve o maçı da Koşukavak'ın ekibi kazandı.

Boluspor mu? Bodrum FK mı?

Bu çarpıcı çeyrek final mücadelesinde hangi takımın yarı finale yükseleceği büyük bir merak konusu. Boluspor mu yoksa Bodrum FK mı? Cevabı yarın sahada belirlenecek.