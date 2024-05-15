Bodrum FK – Boluspor play-off maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de play-off heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son haftalarda gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Boluspor, mucizevi bir son dakika golüyle play-off biletini kapmayı başardı. Bu heyecan dolu serüvenin bir sonraki durağı Bodrum olacak. Bodrum FK ile Boluspor, 16 Mayıs Perşembe günü Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç, saat 17.00'de başlayacak ve futbolseverler bu büyük mücadeleyi TRT Spor ve Bein 1 Max kanallarından naklen izleyebilecek.

Maçın stresi yüksek

Bodrum FK, ligde sağlam bir performans sergileyerek play-off'lara dördüncü sıradan katılma başarısı gösterdi. Topladığı 57 puanla dikkatleri üzerine çeken yeşil-beyazlılar, 15 galibiyet, 12 beraberlik ve yalnızca 7 mağlubiyetle oldukça dengeli bir tablo çizdi. Diğer yandan, kırmızı-beyazlı Boluspor ise 53 puanla yedinci sıradan giriyor play-off'lara. 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle zorlu bir sezon geçiren Boluspor, zirveye oynama şansını son ana kadar sürdürdü.

Tek maçın galibi kim olacak?

Bu önemli karşılaşma, tek maç üzerinden oynanacak ve galibi, Kocaelispor ile Çorum FK arasındaki diğer çeyrek final maçının kazananı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, finalde Sakaryaspor ile tek maç üzerinden şampiyonluk için mücadele edecek.

Eski rakipler yeniden sahada

Bodrum FK ile Boluspor arasında geçmişte oynanan maçlar her zaman büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bugüne kadar ligde dört kez karşılaşan takımlar, kıran kırana geçen müsabakalarda kıyasıya mücadele etti. Boluspor, rakibini iki kez mağlup ederken, Bodrum FK bir galibiyet elde etti; bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Toplamda Boluspor 7 gol atarken, Bodrum FK 4 golle karşılık verdi.

Boluspor taraftarı destek için geliyor

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik maç için çok sayıda Boluspor taraftarının stadyuma gelmesi bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını bu önemli deplasman maçında yalnız bırakmayacak. Futbolseverler ise, maçı televizyon başında canlı olarak izleyerek heyecana ortak olacak.