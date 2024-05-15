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Selanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı…

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Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olan Selanik'teki tarihi mekândan alınan Ata toprağı ve Türk Bayrağının Türkiye'ye yolculuğuyla başladı. Emanetlerin ise Düzce’ye ulaştığı öğrenildi…

Selanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı… mask
Selanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı…
Selanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı…
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Selanik'ten yola çıkan Atatürk'ün emanetleri, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına renk katıyor. Emanetler Düzce’ye varırken sırada Bolu bekliyor… Bu anlamlı yolculuk, tüm yurtta coşku ve birlik duygularını pekiştiriyor.

Selanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı…

Türkiye genelinde coşkulu etkinlikler

Selanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı…

Bu yıl, 19 Mayıs kutlamaları Gençlik Haftası ile birleştiği için etkinlikler daha da anlam kazandı. Çeşitli şehirlerde düzenlenen etkinliklerle gençler, Atatürk'ün ideallerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerini anma fırsatı buluyor. Türkiye'nin dört bir yanından bisikletçiler, bu anlamlı görevde bayrağı birbirlerine teslim ederek, bayram coşkusunu şehir şehir taşıyorlar.

Yolculuğun ikinci durağı: BoluSelanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı…

Atatürk'ün emanetleri, Düzce'nin Gümüşova ilçesinden alındıktan sonra Bolu'ya doğru yola çıktı. Düzceli bisikletçiler, sabah erken saatlerde bu önemli görevi devralarak, Bolu'ya ulaşım sağladılar. İsa Yazıcı, Düzce İl Müdürü, emanetlerin Bolu'dan sonra Samsun'a kadar ulaştırılacağını duyurdu.

Emanetlerin Samsun'a ulaşmasıSelanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı…

Selim Cicü, Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi, organizasyon hakkında bilgi verdi. 2019 yılında başlatılan bu geleneksel etkinlik, her yıl Mayıs ayında gerçekleştiriliyor. Sporcular, her ilde emanetleri birbirlerine devrederek, 1130 kilometrelik bu anlamlı yolculuğu tamamlıyorlar. Bu yılki hedef, 19 Mayıs'ta Samsun'da toprağı teslim etmek.

Güvenlik ve destek

Etkinlik boyunca bisikletçilere emniyet güçleri de eşlik ediyor. Bu, hem sporcuların güvenliğini sağlamak hem de organizasyonun sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için büyük önem taşıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da etkinlik, gençlerin ve sporcuların büyük bir gururla katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Emanetlerin anlamı büyükSelanik'ten Samsun'a anlamlı yolculuk… Emanetler Düzce’ye ulaştı…

Bu özel etkinlik, Atatürk'ün vatan toprağını ve bayrağını, onun gençliğe ve spora verdiği değeri simgeleyerek, Türkiye'nin gençleri arasında milli bilincin ve tarihsel mirasın canlı tutulmasına hizmet ediyor. Her yıl yüzlerce bisikletçinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, gençlerin liderlik ve takım çalışması becerilerini de pekiştiriyor.

Bu hafta sonunda Samsun'da son bulacak olan bu kutsal yolculuk, Atatürk'ün emanetlerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki gençler tarafından coşkuyla karşılanacağını ve kutlamaların unutulmaz anlara sahne olacağını vaat ediyor. Türkiye'nin gençleri, bu tarihi yolculuğun bir parçası olmanın gururunu yaşarken, Atatürk'ün idealleri etrafında kenetleniyor.

# Türkiye, destek, Atatürk

15 May 2024 - 09:30 - Güncel

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