15 May 2024 - 10:30- Güncel G:

Prof. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı

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Prof. Dr. Sedat Üstündağ, sıvı tüketimi ve sağlık üzerine önemli tavsiyelerde bulunurken kahve ve çayın zararlarını da bir bir anlattı. Kahve ve çayın suyun yerini tutmayacağını söyleyen Üstündağ’dan önemli sağlık uyarıları…

Prof. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı mask
Prof. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı
Prof. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı
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Kahvenin sıvı eksikliği riski ve sağlık üzerindeki etkileriProf. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, kahve tüketiminin vücuttaki sıvı dengesini bozabileceğine ve böbrekler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kafeinli içeceklerin aşırı tüketiminin sıvı eksikliğine yol açabileceğini belirten Üstündağ, sağlıklı sıvı alımı için kahve öncesi ve sonrası ek su tüketiminin önemini vurguluyor.

Su tüketiminin önemi ve günlük ihtiyaçProf. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı

Günlük su tüketiminin erkekler için ortalama 2.5 litre, kadınlar için ise 2 litre olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Üstündağ, bu miktarın sağlıklı bir sıvı dengesi için yeterli olduğunu ifade ediyor. Yaz ve kış aylarında değişen su ihtiyacı, sıcaklık ve terleme gibi faktörlerle belirlenirken, tüm içeceklerin su değerinin farklı olduğuna dikkat çeker.

Kafeinli içecekler ve sağlık üzerine etkileri

Prof. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı

Prof. Dr. Üstündağ, kafeinli içeceklerin günlük sıvı ihtiyacını karşılamada yeterli olmadığını belirtiyor. Özellikle kafein içeriği yüksek içeceklerin, vücuttaki su kaybını artırabileceğini ve yüksek miktarda tüketildiğinde hipertansiyon gibi sağlık problemlerine yol açabileceğini vurguluyor.

Çay tüketiminin zararları ve doğru tüketim önerileriProf. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı

Çayın içerdiği maddelerin sağlık üzerine etkilerini açıklayan Prof. Dr. Üstündağ, özellikle çok sıcak tüketilen çayın yemek borusu rahatsızlıklarına yol açabileceğini söylüyor. Ayrıca çayın demir emilimini engelleyebileceği için demir eksikliği anemisine katkıda bulunabileceğini ekliyor. Sağlıklı bir alternatif olarak açık, limonlu ve şekersiz çayın tercih edilmesini öneriyor.

Bireysel su tüketim programının önemiProf. Dr. Sedat Üstündağ'dan çay ve kahve ile ilgili kritik uyarı

Her bireyin su tüketim ihtiyacının farklı olabileceğini belirten Prof. Dr. Üstündağ, özellikle sağlık sorunları olan bireyler için hekim gözetiminde kişisel bir su tüketim programının oluşturulmasının önemini vurguluyor. Bu programın böbrek sağlığı başta olmak üzere genel sağlık durumunu korumada kritik rol oynadığını ifade ediyor.

# Sağlık

15 May 2024 - 10:30 - Güncel

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