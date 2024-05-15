Milli Eğitim Bakanlığı ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu değiştirmek için kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmalarla ilgili soru üzerine Bakan Tekin: "Öğretmenlik Meslek Kanunu önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelecek" açıklamasında bulundu.

Tekin açıklamasında, "Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek" ifadelerini kullandı.