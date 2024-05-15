Bolu'nun efsane lezzeti Karaçayır lokması nasıl yapılıyor?

Bolu'nun Damak Çatlatan Tatlıları

Bolu, doğal güzellikleriyle olduğu kadar zengin mutfak kültürüyle de ünlü. Yöresel lezzetler arasında yer alan tatlılar, özellikle ziyaretçilerin ilgisini çeken bir yönü. Bolu'nun en sevilen tatlılarından biri olan ve tarih boyunca pek çok misafirin beğenisini kazanan Karaçayır Lokması, lezzeti ve basit yapılışıyla ön plana çıkıyor.

Karaçayır Lokması: Bolu'nun Geleneksel Lezzeti

Karaçayır Lokması, adını Bolu'nun Karaçayır Mahallesinden alır ve yüzyıllardır yapılagelen bir lezzettir. Hamur işi tatlılar arasında yer alan bu özgün lezzet, özellikle özel günlerde ve festivallerde Boluluların vazgeçilmezi konumundadır. Hafif, lezzetli ve kolay tarifi ile işte Karaçayır Lokması.

Karaçayır Lokmasının Hazırlanışı

Karaçayır Lokması, sade malzemelerle zengin bir tat sunar. İşte adım adım Karaçayır Lokması yapımı.

Hamurun Hazırlanması için kullanılacak malzemeler nelerdir? 1 kg un, 2 su bardağı ılık su, 1 paket yaş maya (42 gram), 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 250 gram patates unu.

Hamurun hazırlanması

Ilık suyun içinde maya ve şeker eritilir. Un ve tuz bir kapta karıştırılır. Maya karışımı yavaş yavaş una eklenir ve yumuşak bir hamur elde edilene kadar yoğrulur. Hamuru kesinlikle hamur yoğurma makinası kullanmadan el ile yoğurmak gerekir. Hamura 4/1 oranında patates unu eklemek muhteşem sonuçlar verecektir. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğurduğunuz hamur üzeri örtülü şekilde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.

Şerbetin Hazırlanması

3 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Su ve şeker kaynatılır, kaynama noktasına geldiğinde limon suyu eklenir ve birkaç dakika daha kaynatılıp ocaktan alınır.

Kızartma ve Servis

Mayalanan hamur, ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılır. Her bir parça avuç içinde yuvarlanıp, ortası parmakla bastırılarak şekil verilir. Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartılır. Yağın önceden kaynama noktasında ısıtılmış olması önemlidir. Kızartılan lokmalar sıcak şerbete batırılır ve birkaç dakika şerbette bekletildikten sonra çıkarılır.

Bu basit ama etkili yöntemle hazırlanan Karaçayır Lokması, Bolu mutfak kültürünün bir simgesi olarak kabul edilir. Bolu'ya yolunuz düşerse, bu özel lezzeti denemeden dönmeyin!