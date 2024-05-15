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Bolu'da sağlık turizmi için yeni bir dönem başlıyor…

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Bolu, sağlık turizmi konusunda yeni bir dönem başlatıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın da katıldığı "Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde başladı. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde iki gün sürecek olan çalıştay, bölge ve ülke için büyük önem taşıyor.

Bolu'da sağlık turizmi için yeni bir dönem başlıyor… mask
Bolu'da sağlık turizmi için yeni bir dönem başlıyor…
Bolu'da sağlık turizmi için yeni bir dönem başlıyor…
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Bolu, "Doğanın Kalbinde Sağlık Turizmi Çalıştayı" ile sağlık turizminde yeni bir sayfa açıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın da katıldığı iki günlük bu önemli etkinlik, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlama potansiyeline sahip.

Çalıştayın açılışında Vali Kılıç'tan önemli mesajlar

Bolu'da sağlık turizmi için yeni bir dönem başlıyor…

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Vali Kılıç, çalıştayın Bolu, bölge ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, sağlık turizmi alanında yapılacak çalışmaların önemine değindi.

Sağlık turizminde Bolu'nun potansiyeli

Bolu'da sağlık turizmi için yeni bir dönem başlıyor…

Çalıştayda, Bolu'nun sağlık turizmi potansiyeli masaya yatırılıyor. Bölgenin doğal güzellikleri ve terapötik özellikleri, sağlık turizmi için büyük bir fırsat sunuyor. Bu iki günlük etkinlikte, ilin bu potansiyelini nasıl değerlendirebileceği detaylı bir şekilde tartışılacak.

Yol haritasının belirlenmesiBolu'da sağlık turizmi için yeni bir dönem başlıyor…

Etkinlik kapsamında, sağlık turizminin geliştirilmesi için bir yol haritası belirlenmesi planlanıyor. Bu yol haritası, yapılacak yatırımlar ve uygulanacak projeler ile sektörün canlanması amaçlanıyor.

Katılımcılar ve etkileşim

Çalıştay, alanında uzman akademisyenleri, sektör profesyonellerini ve politika yapıcıları bir araya getiriyor. Katılımcıların interaktif oturumlar ve panel tartışmaları ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacakları bir platform sunuyor.

Gelecek projeksiyonlarıBolu'da sağlık turizmi için yeni bir dönem başlıyor…

Çalıştayın sonuçları, Bolu ve çevresindeki sağlık turizmi adına atılacak adımları şekillendirecek. Bu projeksiyonlar, bölgesel kalkınmayı destekleyecek ve ulusal düzeyde sağlık turizminin gelişimine katkı sağlayacak.

Bolu için yeni bir başlangıç

"Sağlık Turizminde Bolu Modeli" olarak adlandırılabilecek bu yeni başlangıç, ilin turizm çeşitliliğini artırarak ekonomik ve sosyal anlamda yeni kapılar açmayı hedefliyor.

# Türkiye, yol, Sağlık, bolu valisi, Erkan Kılıç

15 May 2024 - 13:30 - Güncel

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