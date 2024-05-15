Avramovski mi? Gökdeniz Bayrakdar mı? Bodrum FK – Boluspor play-off maçı öncesi öne çıkan isimler

Trendyol 1. Lig’de sezonun kritik virajlarından birine giren Bodrum FK, normal sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Play-Off’un ilk turunda Boluspor ile eşleşti. Yarın Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak olan maçta, yeşil-beyazlılar sahadaki üstünlüğü golcü oyuncularıyla sağlamaya çalışacak.

Golcülerin formda olduğu bir sezon

Bodrum FK, bu sezon özellikle gol yollarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor. Takımın başarılı forvetleri Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer, ligde 8'er gol kaydederek takımın skor yükünü taşıyorlar. Orta saha oyuncuları Samet ve Celal Dumanlı ise 4'er golle katkı sağlarken, Haqi Osman ve Burak Çoban 3'er kez fileleri havalandırdı. Pedro Brazao’nun da 2 golü bulunuyor.

Boluspor karşısında zorlu rekabet

Bu sezon daha önce Boluspor ile iki kez karşılaşan ve üstünlük sağlayamayan Bodrum FK, bu maçta tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurdu. Boluspor’da ise goller genellikle savunma ve orta alan oyuncularından geldi. Orta saha oyuncusu Avramovski 8 golle dikkat çekerken, savunmadan Oulare 5 ve Posmac 4 kez gol sevinci yaşadı.

İlerleyen turun kapıları aralanıyor

Bolu temsilcisi, yarınki maçı kazanması durumunda, Çorum Futbol Kulübü ve Kocaelispor arasındaki maçın galibiyle 2. Turda karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım içinde için sezonun en önemli dönemeçlerinden biri olacak ve galibiyet yoluyla bir sonraki tura adımını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Maç bilgileri

Bodrum FK ve Boluspor arasındaki Play-Off 1. Tur maçı, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak. Bu kritik mücadele, iki takımın da sezon içindeki performansını sınayacak önemli bir karşılaşma olarak futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.