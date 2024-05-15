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Bolu'da Kanal Yolu Projesi’nin son etap çalışmalarına start verildi

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Bolu'nun Kuvayı Milliye Bulvarı'nda yer alan Kanal Yolu Projesi'nin son etabı için çalışmalar hız kazandı. Mega projenin son 1 kilometrelik kısmı için Bolu Belediyesi ekipleri seferber oldu, yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bolu'da Kanal Yolu Projesi’nin son etap çalışmalarına start verildi mask
Bolu'da Kanal Yolu Projesi’nin son etap çalışmalarına start verildi
Bolu'da Kanal Yolu Projesi’nin son etap çalışmalarına start verildi
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Bolu'nun gözde projesinde final zamanı

Bolu'da Kanal Yolu Projesi’nin son etap çalışmalarına start verildi

Bolu'nun dikkat çeken gelişim projelerinden biri olan Kanal Yolu Projesi'nde sona yaklaşıldı. Toplam 8 kilometrelik bu devasa projenin son 1 kilometrelik kısmında çalışmalar başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan liderliğindeki bu proje, şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek.

Kuvayı Milliye Bulvarı yenileniyorBolu'da Kanal Yolu Projesi’nin son etap çalışmalarına start verildi

Kanal Yolu Projesi'nin yer aldığı Kuvayı Milliye Bulvarı, şehrin en önemli yaşam alanlarından biri haline gelmek üzere. Bolu Belediyesi, bulvarın doğu kısmında yaşam alanı yaratma çalışmalarına ağırlık veriyor. İlk etabın açılmasıyla birlikte bölge hızla gözde bir merkez olmuştu.

Çalışmalar hızla devam ediyorBolu'da Kanal Yolu Projesi’nin son etap çalışmalarına start verildi

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, projenin bu son kısmını yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Çalışmalar, tonlarca kumun kamyonlar aracılığıyla taşınması ve ardından greyderlerle zemine serilerek tesviye işlemiyle devam ediyor.

Projenin önemi ve etkisi

Kanal Yolu Projesi, Bolu'da sosyal ve ekonomik anlamda büyük bir dönüşüm yaratma potansiyeline sahip. Projeden beklentiler yüksek; çünkü bu gelişme, şehrin çehresini değiştirecek ve yeni iş olanakları sunacak.

Beklenen sonuçlar ve vatandaşların tepkileriBolu'da Kanal Yolu Projesi’nin son etap çalışmalarına start verildi

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Bolu sakinleri daha modern ve işlevsel bir alana kavuşacak. Yerel halkın projeye büyük ilgi gösterdiği ve tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediği belirtiliyor.

Gelecek planları ve uzun vadeli hedefler

Bolu Belediyesi, Kanal Yolu Projesi'ni tamamladıktan sonra şehrin diğer bölgelerinde de benzer gelişim projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu projeler, Bolu'yu bölgesel bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Bu son etap, projenin sadece bir kilometrelik kısmını kapsasa da, Bolu için büyük bir adım anlamına geliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kuvayı Milliye Bulvarı, bölgenin en prestijli adreslerinden biri olarak anılacak.

# belediye, Bolu Belediyesi, Yaşam

15 May 2024 - 14:30 - Güncel

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