15 May 2024 - 15:30- Çevre G:

Baharı Bolu Gölcük’te karşılayan su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüntülendi

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Bolu’da sıkça görüntülenen, baharı Gölcük tabiat parkı Gölü’nde sırt üstü yüzerek karşılarken kayıtlara geçen su samurları 9 yıl aradan sonra Batı Karadeniz’in bir diğer eşsiz yer yüzü cennet köşelerine sahip şehri Bartın’ın, Çağlayan Piknik Alanı’ndaki ırmak kenarında görüntülendi.

Baharı Bolu Gölcük’te karşılayan su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüntülendi mask
Baharı Bolu Gölcük’te karşılayan su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüntülendi
Baharı Bolu Gölcük’te karşılayan su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüntülendi
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Bartın Irmağı'nda ender rastlanan su samuru, 9 yıllık bir aradan sonra doğasever Gürkan İşçan tarafından kaydedildi. Su samurunun avlanma anları ve doğal yaşamı haberimizde…

Bartın Irmağı'nda sürpriz misafir

Baharı Bolu Gölcük’te karşılayan su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüntülendi

Bartın Irmağı'nın Çağlayan Piknik Alanı yakınlarında yürüyüşe çıkan doğa tutkunu Gürkan İşçan, uzun bir aradan sonra tekrar su samuru ile karşılaştı. Irmağın sakin sularında su samurunun balık avladığını gözlemleyen İşçan, bu nadir anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Su samuru yeniden sahneye çıkıyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar listesinde yer alan su samuru, Bartın Irmağı'nda 2015 yılında ilk kez cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. O günden bu yana, her yıl bölgede kurulan foto kapanlarla izlenen su samuru, 9 yıl sonra ilk kez doğrudan bir gözlemci tarafından saptandı.

Su samurunun doğal yaşam mücadelesi

Su samurları, su kenarlarında yaşayan ve özellikle balıkla beslenen memelilerdir. Yüzme yetenekleriyle bilinen bu canlılar, avlarını su altında ustalıkla yakalar. Gürkan İşçan'ın tanıklık ettiği olayda, su samuru avını başarıyla yakalayıp yediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Çevre bilinci ve su samuru koruma çabaları

Baharı Bolu Gölcük’te karşılayan su samurları 9 yıl sonra Bartın’da da görüntülendi

Bartın Irmağı gibi doğal habitatların korunması, su samurlarının ve diğer türlerin hayatta kalmasında kritik bir rol oynar. Doğal yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi, bu türlerin nesillerinin devam etmesini sağlayacak önemli adımlardır.

Yerel halk ve doğaseverler arasında artan farkındalık

Su samurunun yeniden görülmesi, Bartın'daki yerel halk ve doğaseverler arasında büyük heyecan yarattı. Bu tür doğa olayları, bölge halkının ve ziyaretçilerin doğa koruma konularında daha bilinçli ve duyarlı olmalarını sağlıyor.

Su samurları için umut var mı?

Uzmanlar, su samurlarının popülasyonunun artırılması ve korunması için sürekli çalışmalar yapmaktadır. Bartın Irmağı ve çevresindeki su samuru popülasyonunun izlenmesi, gelecekteki koruma stratejileri için hayati önem taşımaktadır.

Su samurunu gözlemleme ipuçları

Su samuru gözlemlemek isteyen doğaseverlere tavsiyelerde bulunan İşçan, sabah erken saatlerde veya akşamüstü gibi su samurlarının daha aktif olduğu zamanlarda ırmak kenarlarında sessizce beklemenin önemini vurguluyor. Ayrıca, doğal yaşamı rahatsız etmeden, uzaktan fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için uygun ekipmanların kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.

# VAR, Yaşam

15 May 2024 - 15:30 Bolu- Çevre

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