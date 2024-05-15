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Ramazan Bayramı’nı yasa boğan Antalya Döşemealtı teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran’da

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Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralanıp 184 kişinin de mahsur kalmasıyla sonuçlanan teleferik kazasının ilk duruşma tarihi belirlendi. Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanık 11 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

Ramazan Bayramı’nı yasa boğan Antalya Döşemealtı teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran’da mask
Ramazan Bayramı’nı yasa boğan Antalya Döşemealtı teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran’da
Ramazan Bayramı’nı yasa boğan Antalya Döşemealtı teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran’da
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Başkan dahil 5 kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı’nı yasa boğan Antalya Döşemealtı teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran’da

12 Nisan'da Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Teleferik Hattı’nda 5 nolu direğin bağlantı noktasından kopması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 184 kişi ise mahsur kalmıştı. Kazanın ardından aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Zanlılar 45 gündür cezaevindeRamazan Bayramı’nı yasa boğan Antalya Döşemealtı teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran’da

7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Kocagöz ve diğer sanıklar hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma tarihi de açıklandı.

Taksirle adam öldürme suçu

Ramazan Bayramı’nı yasa boğan Antalya Döşemealtı teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran’da

11 Haziran Salı günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
# belediye

15 May 2024 - 17:30 - Güncel

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