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Bolu’da müşteri ve iş yeri sahibi arasında 100 lira krizi yaşandı! Yunus polisleri olaya müdahale etti

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Bolu Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, 3 çocuğuyla birlikte kilit almaya gelen kadın, iş yeri sahibiyle para alışverişi esnasında anlaşmazlık yaşadı. Olay yerine gelen Yunus polis ekipleri tarafları zorla yatıştırdı.

Bolu’da müşteri ve iş yeri sahibi arasında 100 lira krizi yaşandı! Yunus polisleri olaya müdahale etti mask
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3 çocuğuyla beraber Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelen kadın, iddia göre aldığı kilide 200 TL para verdi. İş yeri sahibinin 100 TL verdin demesi üzerine ise, kadın müşteri bir anda dükkanda bağırmaya başlayıp elindeki kilidi fırlattı. İş yeri sahibinin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine, yunus polis ekipleri olay yerine geldi.

Kadın müşteri hakaretler savurdu!

Yunus polislerinin olay yerine gelmesiyle de hakaretlere devam eden kadın, “ben hakkımı helal etmiyorum size, 1400 TL para çektim 200 lirasını iş yeri sahibine verdim. Kameramız yok diyerek 100 TL verdiğimi söylüyorsunuz” diye iddialarda bulundu.

İş yeri sahibi, “parasını da alsın yeter ki bağırmasın”

Kadın müşterinin yüksek sesle hakaretler savurup, bağırmasının ardından, iş yeri sahibi durumdan rahatsız olduklarını, verdiği 100 TL’yi de geri verip gitmesini istediler. Bunun üzerine kadın müşteri ben 200 TL verdim diyerek polislere olayı anlatmaya devam etti.

Önce şikayetçi oldu… Sonra vazgeçti!

Yunus polislerinin şikayetçi misiniz? Sorusuna kadın müşteri, önce “evet ben şikayetçiyim” demesinin ardından, “ben şikayetçi de olmuyorum. Hakkım helal değil ama bunlara, öte Dünya’da hakkımı alacağım ben” diyerek kararından bir anda vazgeçti.

Yunus polisleri olayı savuşturdu!

Kadın müşteri ve iş yeri sahibi arasında ki tartışmaya Yunus polisleri, “bağırarak kendinizi ifade edemiyorsunuz. Şikayetçi değilseniz olayın uzamasına gerek yok” dedi. Gerekli kimlik kontrollerinin ardından olayı savuşturan yunus polisleri ve müşteri kadın olay yerinden ayrıldı.

# polis

15 May 2024 - 12:10 - Güncel

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