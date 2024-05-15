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Bolu dev ekran'da play-off heyecanı yaşanacak!

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Boluspor'un Süper Lig yolculuğu, 16 Mayıs'ta Bodrumspor ile oynayacağı Play-Off maçıyla devam ediyor. Bolu Belediyesi, tüm taraftarları Kent Meydanı'nda kurulacak dev ekranda bu heyecanı birlikte yaşamaya davet etti.

Bolu dev ekran'da play-off heyecanı yaşanacak! mask
Bolu dev ekran'da play-off heyecanı yaşanacak!
Bolu dev ekran'da play-off heyecanı yaşanacak!
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Bolu Belediyesi, Boluspor taraftarlarının birlikte maç izleyebilmesi için Kent Meydanı’na dev bir ekran kuracak. Boluspor, 32 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselme şansını yakalamak için Bodrum FK ile Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turunda karşılaşacak. Bu önemli maç, 16 Mayıs Perşembe günü Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Bolu dev ekran'da play-off heyecanı yaşanacak!

Kent Meydanı’nda maç günü coşkusu

Boluspor'un bu kritik mücadelesi, sadece sınırlı sayıda taraftar tarafından stadyumda izlenebilecekken, Bolu Belediyesi, Bodrum’a gidemeyen taraftarlar için büyük bir organizasyon hazırlıyor. Kent Meydanı, dev ekran sayesinde kırmızı beyazlıların buluşma noktasına dönüşecek ve maçın heyecanı hep birlikte yaşanacak. Belediye, tüm Boluspor taraftarlarını 16 Mayıs Perşembe günü bu özel etkinlikte bir araya gelmeye davet ediyor.

Bolu dev ekran'da play-off heyecanı yaşanacak!

Play-off coşkusu kent meydanı’nda zirveye çıkacak!

Taraftarlar, maçın coşkusunu ve heyecanını Kent Meydanı'nda dev ekrandan izleme fırsatı bulacaklar. Bu özel gün için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyuran Bolu Belediyesi, etkinliğe tüm Boluspor severleri beklediğini ifade etti. Boluspor, uzun yılların ardından Süper Lig'e çıkma mücadelesinde önemli bir adım atacakken, taraftarlarını yalnız bırakmamak için Bolu Meydanı bu tarihi ana şahitlik edecek.

Bolu dev ekran'da play-off heyecanı yaşanacak!

# belediye, Bolu Belediyesi, Boluspor

15 May 2024 - 14:05 Bolu- Spor

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