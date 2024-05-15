Bolu dev ekran'da play-off heyecanı yaşanacak!

Bolu Belediyesi, Boluspor taraftarlarının birlikte maç izleyebilmesi için Kent Meydanı’na dev bir ekran kuracak. Boluspor, 32 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselme şansını yakalamak için Bodrum FK ile Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Turunda karşılaşacak. Bu önemli maç, 16 Mayıs Perşembe günü Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Kent Meydanı’nda maç günü coşkusu

Boluspor'un bu kritik mücadelesi, sadece sınırlı sayıda taraftar tarafından stadyumda izlenebilecekken, Bolu Belediyesi, Bodrum’a gidemeyen taraftarlar için büyük bir organizasyon hazırlıyor. Kent Meydanı, dev ekran sayesinde kırmızı beyazlıların buluşma noktasına dönüşecek ve maçın heyecanı hep birlikte yaşanacak. Belediye, tüm Boluspor taraftarlarını 16 Mayıs Perşembe günü bu özel etkinlikte bir araya gelmeye davet ediyor.

Play-off coşkusu kent meydanı’nda zirveye çıkacak!

Taraftarlar, maçın coşkusunu ve heyecanını Kent Meydanı'nda dev ekrandan izleme fırsatı bulacaklar. Bu özel gün için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyuran Bolu Belediyesi, etkinliğe tüm Boluspor severleri beklediğini ifade etti. Boluspor, uzun yılların ardından Süper Lig'e çıkma mücadelesinde önemli bir adım atacakken, taraftarlarını yalnız bırakmamak için Bolu Meydanı bu tarihi ana şahitlik edecek.