Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Ayhan E. idaresindeki 14 LE 893 plakalı minibüs, Taşkesti istikametine giden Kadir Y. yönetimindeki 14 LB 335 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Kadir Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.