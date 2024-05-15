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Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK – Boluspor maçının hakemi belli oldu!

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Maçın hakemi kim oldu? Boluspor ve Bodrum FK arasındaki kritik çeyrek final maçını yönetecek hakem belli oldu. Yarı finale kim yükselecek?

Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK – Boluspor maçının hakemi belli oldu! mask
Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK – Boluspor maçının hakemi belli oldu!
Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK – Boluspor maçının hakemi belli oldu!
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Trendyol 1. Lig Play Off Müsabakaları'nda heyecan dorukta. Yarın gerçekleşecek olan ve futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final mücadelesinde Boluspor ile Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşmayı, deneyimli hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yanı sıra, yardımcı hakemler olarak Bilal Gölen ve Abdullah Uğur Sarı görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Feridun Daldış olacak.

Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK – Boluspor maçının hakemi belli oldu!

Yarı finale kim yükselecek?

Bu kritik tek maçlık play-off mücadelesi, Trendyol 1. Lig'de yarı finale yükselme şansını elde etmek için Boluspor ve Bodrum FK arasında büyük bir rekabeti sahneye taşıyacak. Kazanan takım, Kocaelispor ve Çorum FK arasında yapılacak diğer çeyrek final maçının galibiyle çift maç usulü oynanacak yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Bu serinin galibi, büyük finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak ve şampiyonluk için mücadele edecek.

Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK – Boluspor maçının hakemi belli oldu!

Futbolseverlerin gözü kulağı Bodrum'da

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Boluspor'un yükselen performansı ve Bodrum FK'nın güçlü kadrosu, bu maçı sezonun en çekişmeli mücadelelerinden biri haline getiriyor. Taraftarlar, bu zorlu mücadelede hangi takımın üstün geleceğini ve yarı finaldeki rakibini kimin belirleyeceğini merakla bekliyor.

Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK – Boluspor maçının hakemi belli oldu!

Final yolunda önemli adım

Bu maç, her iki takım için de sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Yarı finale yükselmek, takımların moralini yükseltecek ve final yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Bu nedenle, Boluspor ve Bodrum FK'nın sahada sergileyecekleri performans, takım dinamikleri ve stratejileri büyük önem taşıyor. Her iki takım da bu zorlu sınavdan galibiyetle ayrılarak adlarını yarı finale yazdırmak için ter dökecek.

Play-off çeyrek finalinde Bodrum FK – Boluspor maçının hakemi belli oldu!

# Boluspor

15 May 2024 - 14:21 Bolu- Spor

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