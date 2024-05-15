Bolu'nun at yaylasında gergin anlar!

Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin yaylası olan At Yaylası’nda devlet arazilerinin telle çevrili olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bolu Valiliği’nin talimatlarıyla, At Yaylası bölgesinde 1 yıl içerisinde tel ile yayla evlerinin etrafını çevirdiği 100 dekara yakın alana Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri ile güvenlik önleminin alındığı yaylada, tel ve çitle çevrili olan alanlar kepçe yardımıyla tek tek yıkıldı. Yaylalarda bulunan alanlar hayvanların rahatça otlayabilmesi için açıldı. Kepçeyle telleri yıkan ekiplere, yaylalarda bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan ekipler tarafından tespit edilen, devlet arazilerine ekim yapan vatandaşların ürünleri kepçeyle topraktan söküldü.
Ekiplerin uyarıda bulunduğu bazı vatandaşlar ise ekonomik zarara uğramamak için kendi tellerini kendileri söktü. Ekiplerin kendilerine uyarı yaptığını belirten Tahsin Türk, "Kendimiz söküyoruz. Yazık günah, ziyan olmasın" dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sa - çit çekmek yasak, 4 katlı apartman dikmek serbest?
Vatandaş - Bolu merkezde yıkılıyorda,dörtdivan ortaköy kirazlı yaylasında çitler,hayvancılık alakası olmayan,beton evler neden yıkılmıyor?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.