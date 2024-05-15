15 May 2024 - 14:22- Güncel G:

Bolu'nun at yaylasında gergin anlar!

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Bolu’da kaçak yapılaşmayı engellemek adına At Yaylası bölgesinde tellere çevrili olan 100 dekara yakın alanda kepçeyle yıkım işlemi yapıldı. Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerinin altını çizen yetkililere, vatandaş tepki gösterdi.

Bolu'nun at yaylasında gergin anlar! mask
Bolu'nun at yaylasında gergin anlar!
Bolu'nun at yaylasında gergin anlar!
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Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin yaylası olan At Yaylası’nda devlet arazilerinin telle çevrili olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bolu Valiliği’nin talimatlarıyla, At Yaylası bölgesinde 1 yıl içerisinde tel ile yayla evlerinin etrafını çevirdiği 100 dekara yakın alana Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri ile güvenlik önleminin alındığı yaylada, tel ve çitle çevrili olan alanlar kepçe yardımıyla tek tek yıkıldı. Yaylalarda bulunan alanlar hayvanların rahatça otlayabilmesi için açıldı. Kepçeyle telleri yıkan ekiplere, yaylalarda bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan ekipler tarafından tespit edilen, devlet arazilerine ekim yapan vatandaşların ürünleri kepçeyle topraktan söküldü.

Bolu'nun at yaylasında gergin anlar!

Ekiplerin uyarıda bulunduğu bazı vatandaşlar ise ekonomik zarara uğramamak için kendi tellerini kendileri söktü. Ekiplerin kendilerine uyarı yaptığını belirten Tahsin Türk, "Kendimiz söküyoruz. Yazık günah, ziyan olmasın" dedi.

Bolu'nun at yaylasında gergin anlar!

# Türk, tarım, 100, Bolu Valiliği

15 May 2024 - 14:22 Bolu- Güncel

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Yorumlar

(2)
02

Sa - çit çekmek yasak, 4 katlı apartman dikmek serbest?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 16:20
01

Vatandaş - Bolu merkezde yıkılıyorda,dörtdivan ortaköy kirazlı yaylasında çitler,hayvancılık alakası olmayan,beton evler neden yıkılmıyor?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 15:29

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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