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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası’nı kutladı

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Bolu'da 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Anıt Park'ta gerçekleştirilen çelenk töreni ve anlamlı konuşmalarla hemşireler onurlandırıldı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde hemşirelik mesleğinin önemi vurgulandı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası’nı kutladı mask
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası’nı kutladı
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası’nı kutladı
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Hemşirelik Haftası Bolu'da coşkuyla kutlandı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası’nı kutladı

Bolu, hemşirelik mesleğinin önemini vurgulamak ve bu kutsal mesleği icra edenleri onurlandırmak amacıyla 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Anıt Park'taki çelenk töreniyle başlayan kutlamalar, kentin sağlık camiasını bir araya getirdi.

Anıt Park'ta tören

Etkinlikler, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ve yöneticileri, sağlık kurumlarının yöneticileri, hemşireler, sağlık çalışanları ve öğrenci hemşirelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Sağlık camiasından tam destekBolu İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası’nı kutladı

Çelenk töreni, sağlık camiasının tüm katmanlarını birleştiren özel bir an olarak öne çıktı. Katılımcılar, hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini ve bu mesleğin insan hayatındaki kritik önemini vurgulamak için bir araya geldi.

Hemşireler onurlandırıldı

Çelenk sunumunun ardından yapılan konuşmalarda, hemşirelerin fedakârlıkları ve sağlık sektöründeki vazgeçilmez rolleri dile getirildi. Bolu İl Sağlık Müdürü, hemşirelerin toplum sağlığındaki katkılarını özel olarak vurguladı ve tüm hemşirelerin bu özel haftada hak ettikleri takdiri görmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriBolu İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası’nı kutladı

Hemşirelik Haftası boyunca, öğrenci hemşireler ve sağlık çalışanları için düzenlenen eğitim seminerleri ve bilinçlendirme faaliyetleri de dikkat çekti. Bu oturumlar, hemşirelik mesleğindeki güncel uygulamalar, hasta bakımında yenilikler ve sağlıkta kalite standartları hakkında bilgi verdi.

Toplumun tüm kesimlerinden katılım

Etkinliklere, çeşitli yaş gruplarından ve mesleklerden çok sayıda davetli katıldı. Bu geniş katılım, hemşirelik mesleğine olan saygının bir göstergesi olarak değerlendirildi ve toplumun tüm kesimlerinin sağlık çalışanlarına olan desteğini pekiştirdi.

Bir hafta boyunca süren kutlamalar

Hemşirelik Haftası etkinlikleri, hafta boyunca çeşitli kutlamalarla devam etti. Bolu'nun farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle hemşireler, meslektaşlarıyla birlikte gurur ve mutluluklarını paylaşma fırsatı buldu. Bu özel hafta, hemşirelerin toplumdaki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

# Sağlık, eğitim, Atatürk, İZZET BAYSAL

15 May 2024 - 20:00 - Güncel

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