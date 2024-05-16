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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi

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Türkiye'deki önemli köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılan güncellemelerle yeni tarifeler yürürlüğe girdi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'ndeki artışlar başta olmak üzere tüm ücretli geçişler zamlandı… Detaylar haberimizde…

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi mask
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi
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Yeni geçiş ücretleriyle ilgili önemli duyuru

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler, Türkiye'deki ana ulaşım güzergahlarındaki geçiş ücretlerinde önemli bir güncelleme yaptı. 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeler, sürücüleri yakından ilgilendiriyor.

İstanbul’un iki anıtsal köprüsünde fiyat artışıKöprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, İstanbul’un iki büyük geçiş noktasında otomobiller için geçiş ücretleri %60 oranında arttı. Daha önce 15 TL olan geçiş ücreti, yeni düzenlemeyle 24 TL'ye yükseltildi.

Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerinde ücretler ne durumda?Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi

Osmangazi Köprüsü'nden yapılan en ucuz geçişin maliyeti 290 TL’den 399 TL’ye çıkarken, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye yükseltildi. Bu köprüler, hem yerli hem de yabancı sürücüler için önemli transit noktalar arasında yer alıyor.

İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir Otoyolları için güncel ücretlerKöprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi

İstanbul ile Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu'nun geçiş ücreti 134 TL olarak belirlenirken, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü dahil geçiş için belirlenen ücret 984 TL oldu. Bu güzergahlar, özellikle yoğun iş ve turizm trafiğini destekleyen ana hatlar olarak dikkat çekiyor.

Sürücüler ve uzmanlar ne diyor?

Bu artışlar, sürücüler arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Bazı sürücüler, artan maliyetlerin bütçelerine olan etkisinden endişe duyarken, uzmanlar bu artışların uzun vadede altyapı iyileştirmelerine katkıda bulunacağını belirtiyor.

Gelecekteki planlar ve beklentilerKöprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü, bu tarife artışlarının, köprü ve otoyolların bakım ve geliştirilmesine yönelik finansmanı güçlendireceğini ifade ediyor. Ayrıca, gelecek projeler ve altyapı geliştirmeleri için de kaynak yaratılması hedefleniyor.

Bu güncellemeler, Türkiye'nin karayolu altyapısını sürdürmek ve geliştirmek adına önemli adımlar olarak görülüyor. Ancak sürücülerin ve taşımacılık sektörünün bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacağı, önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

# Türkiye

16 May 2024 - 00:00 - Güncel

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