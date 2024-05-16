16 May 2024 - 07:00- Güncel G:

Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar!

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Yargıtay, banka aracılığıyla kira ödemesi yapan kiracılara yönelik önemli bir karara imza attı. Kiracının banka transferi sırasında yapmış olduğu ufak hatalar, evden tahliyesine yol açabilecek sonuçlar doğurdu. Bu karar, ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme işaret ediyor.

Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar! mask
Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar!
Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar!
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Yüzde 25 Zam Sınırı ve Konut Piyasası

Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar!

2022 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile ev sahipleri, enflasyon ne olursa olsun, kiralara bir yıl içinde maksimum yüzde 25 oranında zam yapma hakkına sahip oldu. Ancak, konut fiyatlarının artışı ve kira bedellerinin tavan yapması, bu sınırı zorlayan ev sahiplerini alternatif yollar aramaya itti. Yargıtay'ın son kararı bu bağlamda, kiracılar için dikkat edilmesi gereken bir referans niteliğinde.

Eksik Ödeme Yapan Kiracıların Dikkatine!Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar!

Kiracılar, kira bedelini eksiksiz olarak ödemezlerse veya bir gün bile gecikirse, bu durum ev sahibi için haklı bir tahliye nedeni olabilir. Kiracı L.M., her ay düzenli olarak kira bedelini banka hesabına yatırdığını belirtse de, ev sahibi tarafından başlatılan icra takibine itiraz etmek zorunda kaldı. Mahkeme, kiracının eksik ödeme yaptığını öne süren ev sahibinin talebini kabul etti.

Kira Bedeli ve Transfer Ücretleri

Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar!

Banka transferleri sırasında alınan işlem ücretleri genellikle ev sahibinin hesabına eksiksiz yansıtılıyor, ancak ATM üzerinden yapılan ödemelerde kesinti doğrudan ödeme tutarından düşülüyor. Kiracı L.M., transfer sırasında kesilen 31,50 TL'lik işlem ücretinin ev sahibine ait olduğunu savunsa da bu durum, mahkeme kararını değiştirmedi.

Gelecekte Zam Sınırı Değişikliği Olabilir mi?Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar!

Yüzde 25'lik tavan zam uygulaması, 2 Temmuz 2024'te sona erecek. Bu durum, piyasada yeni dalgalanmalara sebep olabilir. İlk olarak 2022'de yürürlüğe giren ve 2023'te bir yıl daha uzatılan bu sınırlama, gelecek dönemde kiracı ve ev sahipleri için nasıl bir etki yaratacak, merak konusu.

16 May 2024 - 07:00 - Güncel

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