Yargıtay'dan IBAN ile kira ödemesi yapanlara dikkat çeken karar!

Yüzde 25 Zam Sınırı ve Konut Piyasası

2022 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile ev sahipleri, enflasyon ne olursa olsun, kiralara bir yıl içinde maksimum yüzde 25 oranında zam yapma hakkına sahip oldu. Ancak, konut fiyatlarının artışı ve kira bedellerinin tavan yapması, bu sınırı zorlayan ev sahiplerini alternatif yollar aramaya itti. Yargıtay'ın son kararı bu bağlamda, kiracılar için dikkat edilmesi gereken bir referans niteliğinde.

Eksik Ödeme Yapan Kiracıların Dikkatine!

Kiracılar, kira bedelini eksiksiz olarak ödemezlerse veya bir gün bile gecikirse, bu durum ev sahibi için haklı bir tahliye nedeni olabilir. Kiracı L.M., her ay düzenli olarak kira bedelini banka hesabına yatırdığını belirtse de, ev sahibi tarafından başlatılan icra takibine itiraz etmek zorunda kaldı. Mahkeme, kiracının eksik ödeme yaptığını öne süren ev sahibinin talebini kabul etti.

Kira Bedeli ve Transfer Ücretleri

Banka transferleri sırasında alınan işlem ücretleri genellikle ev sahibinin hesabına eksiksiz yansıtılıyor, ancak ATM üzerinden yapılan ödemelerde kesinti doğrudan ödeme tutarından düşülüyor. Kiracı L.M., transfer sırasında kesilen 31,50 TL'lik işlem ücretinin ev sahibine ait olduğunu savunsa da bu durum, mahkeme kararını değiştirmedi.

Gelecekte Zam Sınırı Değişikliği Olabilir mi?

Yüzde 25'lik tavan zam uygulaması, 2 Temmuz 2024'te sona erecek. Bu durum, piyasada yeni dalgalanmalara sebep olabilir. İlk olarak 2022'de yürürlüğe giren ve 2023'te bir yıl daha uzatılan bu sınırlama, gelecek dönemde kiracı ve ev sahipleri için nasıl bir etki yaratacak, merak konusu.