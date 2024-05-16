16 May 2024 - 08:00- Güncel G:

Operasyonlar peş peşe! Batı Karadeniz'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede büyük darbe

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Batı Karadeniz'de Karabük, Düzce, Zonguldak Bartın ve Kastamonu illerinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlar peş peşe! Batı Karadeniz'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede büyük darbe mask
Operasyonlar peş peşe! Batı Karadeniz'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede büyük darbe
Operasyonlar peş peşe! Batı Karadeniz'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede büyük darbe
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Tohum ve Aparat Ele Geçirildi

Operasyonlar peş peşe! Batı Karadeniz'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede büyük darbe

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz bir operasyonla, bir şahsın ikametinde 78,5 gram kenevir tohumu ve dört adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı gösteriyor.

Düzce'de Suçüstü Yakalama ve Soruşturmalar Derinleşiyor

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Ö. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şahıs, bir alıcıya uyuşturucu sattığı sırada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada esrar ve metamfetamin maddeleri bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında, uyuşturucu kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.

Zonguldak’ta Kapsamlı Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Operasyonlar peş peşe! Batı Karadeniz'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede büyük darbe

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Merkez ilçe, Kdz. Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde geniş çaplı bir narkotik operasyonu düzenledi. Toplam 27 şüpheli gözaltına alındı ve aralarından 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ele geçirilen 206 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu emdirilmiş kağıtlar ve bir silah, bölgedeki uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurdu.

Kastamonu’da Yaratıcı Gizleme Yöntemleri: Uyuşturucu Sigara Paketinde

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, iki şahıs üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, sigara paketine gizlenmiş 59,09 gram metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Bartın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 10 Bin Adet Sigara Ele GeçirildiOperasyonlar peş peşe! Batı Karadeniz'de uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede büyük darbe

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir eve düzenlenen operasyonda 10 bin adet kaçak sarma sigara ele geçirdi. Şüpheli bir şahıs gözaltına alındı ve 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna muhalefetten adli tahkikat başlatıldı.

Bu operasyonlar, Batı Karadeniz bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeledeki ciddiyeti ve başarıyı göstermektedir. Polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları, bölgedeki suç oranlarının düşürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

# polis, KArabük, batı karadeniz

16 May 2024 - 08:00 - Güncel

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