Trafik kazalarında sigorta tazminatları ve rücu süreçleri hakkında önemli açıklamalar

Trafik kazaları, yılda binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve daha fazlasının sakat kalmasına neden oluyor. Bu olaylar, hukuk dünyasında yoğun dava süreçlerini de beraberinde getiriyor. Ancak, sigorta şirketlerinden alınan tazminatların geri alınacağına dair dolaşan yanlış bilgilere Bolu Barosu Avukatlarından Ceren Cansu Odakan'dan açıklama geldi.

Yanlış Bilgiler ve Gerçekler

Ceren Cansu Odakan, ülkemizde sigorta bilincinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle halk arasında birçok yanlış bilginin dolaştığını belirtti. Özellikle trafik kazaları sonrasında sigorta şirketlerinden alınan tazminatların ilerleyen süreçlerde kusurlu sürücülerden veya araç sahiplerinden geri alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Tazminat Hakları ve Rücu Şartları

Trafik kazalarında yaralananlar veya hayatını kaybedenlerin yakınlarının tazminat hakları bulunduğunu ifade eden Odakan, bu tazminatların yalnızca belirli rücu sebepleri varsa ilgililere rücu edilebileceğini aktardı. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları B.4 maddesinde bu sebeplerin açıkça sayıldığını belirterek, şu durumları örnek verdi:

Olay sigortalının veya sorumlu olduğu kişilerin kasti hareketi veya ağır kusuru sonucu meydana gelirse,

Aracın ehliyeti olmayan veya ehliyete el konulmuş kişiler tarafından kullanılması,

Aracın yasal sınırın (0.50 promil) üzerinde alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındaki kişilerce kullanılması,

İstiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması,

Aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda kazanın meydana gelmesi ve bu durumda sigortalının veya sorumlusu olduğu kişilerin kusurlu olması,

Bedeni hasara neden olan kazalarda sigortalının veya sorumlusu olduğu kişilerin, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu gibi belgelerin düzenlenmesi yükümlülüklerine aykırı davranılması gibi durumlar.

Odakan, bu sebeplerin bulunmadığı durumlarda tazminatın sigorta şirketi tarafından ödendiğini ve ödenen miktarın kimseden geri alınmadığını açıkladı.

Kazalarda Akraba ve Arkadaş Faktörü

Trafik kazalarında yaralananların, özellikle araç sürücüsünün akrabası veya arkadaşı olduğu durumlarda hak sahiplerinin daha hassas davrandığını belirten Odakan, rücu sebeplerinin mevzuatta açıkça belirtilmiş olması nedeniyle bu durumlarda sürücülerin zarar görmeyeceğinden emin olunması gerektiğini ifade etti. Yanlış bilgilendirme ve bilgi eksikliği nedeniyle birçok mağdurun haklarının zamanaşımına uğradığını vurgulayan Odakan, hukuki süreçlerde uzman bir avukattan destek alınmasının önemine dikkat çekti.