SEDAŞ, Mutlu Yarınlar ile iş sağlığı ve güvenliği bilincini güçlendiriyor

SEDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlediği "Mutlu Yarınlar" online etkinliğiyle çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine verdiği önemi vurguladı. Online bilgi yarışması, eğitim videoları ve ödül törenleri ile dolu bu coşkulu organizasyonda İSG bilinci pekiştirildi.

SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı "Mutlu Yarınlar" etkinliği ile kutladı. Online olarak gerçekleştirilen ve tüm çalışanların katıldığı bu etkinlik, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı. Etkinlik, SEDAŞ’ın üst yönetim ekibinin katılımıyla daha da anlam kazandı.

Öncelik sağlık ve güvenlik

SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, açılış konuşmasında iş sağlığı ve güvenliğinin şirketin en önemli gündem maddesi olduğunu belirtti. Dr. Odyakmaz, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde zor coğrafyalarda yürütülen elektrik dağıtım faaliyetlerinde alınması gereken tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Eğitim ve farkındalık aktiviteleri

Etkinlik süresince çeşitli bilgilendirme ve farkındalık artırıcı aktiviteler düzenlendi. "İSG Enerjini Göster" adlı online bilgi yarışması, iş sağlığı ve güvenliğine dair bilgilerin pekiştirilmesine olanak sağladı. Ayrıca, "Enerjini Güvenli Kullan" eğitim videosu ve bölge müdürlerinin "Risk Alma Önlem Al" temalı video mesajları ile önemli bilgiler paylaşıldı.

Ödül törenleri ile motivasyon

SEDAŞ, etkinlik kapsamında "Altın Baret" ödül töreni gibi motivasyon artırıcı ödül törenlerini de düzenledi. Bu törenlerle iş güvenliği standartlarına uygun hareket eden ve örnek teşkil eden çalışanlar ödüllendirildi. Ödüller, çeşitli bölge müdürlüklerinden gelen başarılı çalışanlara takdim edildi.

Canlı yayın ile ınteraktif katılım

Etkinliğin canlı yayınlanması, katılımcılara interaktif bir deneyim sunarken, aynı zamanda daha geniş bir katılımcı kitlesinin etkinliğe dahil olmasını sağladı. Mavi yaka bilgi yarışması gibi aktivitelerle çalışanlar arası etkileşim ve rekabet teşvik edildi.

İSG Haftası boyunca sürprizler

SEDAŞ, İSG Haftası boyunca saha çalışanlarının aileleriyle birlikte sürpriz doğum günü videoları gibi sosyal aktivitelerle moral ve motivasyonu artırmayı ihmal etmedi. Bu tür aktiviteler, çalışanlar arasında güçlü bir bağ ve takım ruhu oluşturulmasına yardımcı oldu.

SEDAŞ’ın düzenlediği "Mutlu Yarınlar" etkinliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinç ve motivasyonu artırarak, çalışanların bu önemli konuda daha bilgili ve dikkatli olmalarını sağladı. Etkinlik, SEDAŞ’ın çalışan sağlığına ve güvenliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi ve İSG kültürünün tüm iş süreçlerine entegre edilmesine katkı sağladı.